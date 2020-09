NBA

HIGHLIGHTS: Historischer Final-Sieg für Lakers

Die Lakers gewinnen gegen die Denver Nuggets ihr erstes Spiel in einem Conference-Finale seit 2010. Überragender Akteur dabei: Anthony Davis. Mehr zur NBA in "Locker Room - das US-Sport-Magazin" immer in der Nacht auf Sonntag auf ProSieben MAXX.

2:36 min