Washington/München - Das Washington Football Team hat seinen ersten Sieg in der neuen NFL-Saison eingefahren. Das Team von Head Coach Ron Rivera setzte sich im Thursday Night Game knapp mit 30:29 gegen die New York Giants durch.

Letztes Quarter hat es in sich

Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte wähnte sich das Team Football mit einem 14:10-Vorsprung bereits auf der Siegerstraße, ehe die Partie richtig Fahrt aufnahm.

Dank eines Field Goals von Kicker Graham Gano und einem wunderschönen 33-Yard-Touchdown-Pass von Giants-Quarterback Daniel Jones auf Receiver Darius Slayton im dritten Quarter drehte New York den Spieß um und ging so mit einer 20:17-Führung in die verbleibenden 15 Minuten.

Das Schluss-Viertel hatte es dann in sich: Nach zwei weiteren Field Goals der Giants und einem des Football Teams war es Washington-Passgeber Taylor Heinicke, der seinen Tight End Ricky Seals-Jones mit einem Touchdown bediente und die Partie zugunsten der Gastgeber drehte.

Field Goal bringt Entscheidung

Wenige Sekunden vor dem Two-Minute-Warning kippte das Spiel dann erneut: Heinicke leistete sich tief in der eigenen Hälfte eine Interception, die New York allerdings nur in ein Field Goal verwerten konnte.

Der 28 Jahre alte Heinicke zeigte sich von seinem Fehler unbeeindruckt und führte Washington mit einem konzentrierten Drive in den letzten Sekunden an die 30-Yard-Linie der Giants.

Kicker Dustin Hopkins verschoss den ersten Versuch, ehe dieser durch eine Strafe gegen die Defense der Giants negiert wurde. Hopkins' zweiter Versuch, diesmal von der gegnerischen 25-Yard-Linie, durchquerte die Torstangen und brachte dem Football Team so den ersten Saisonsieg ein.

Heinicke wird Held des Spiels

Mit 336 Yards und zwei Touchdowns avanchierte Heinicke zum Mann des Spiels auf Seiten der Gastgeber. Sein Gegenüber Daniel Jones zeichnete sich für beide Touchdowns der Giants verantwortlich und verbuchte 249 Passing sowie 95 Rushing Yards.

In Week 3 trifft Washington auf die Buffalo Bills, während New York die Atlanta Falcons empfängt.

