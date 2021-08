München - Dass Vikings-Quarterback Kirk Cousins kein Vorreiter im Kampf gegen das Coronavirus ist, ist hinlänglich bekannt. Schon im Herbst vergangenen Jahres machte er mit Aussagen in Bezug auf Covid-19 auf sich aufmerksam. "Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt", sagte der Spielmacher seinerzeit.

Und auch in der zurückliegenden Woche gab es so einige Meldungen rund um den 32-Jährigen. Erst musste er in Quarantäne, weil er mit seinem positiv getesteten Backup Kellen Mond in einem Raum zusammen war, dann erklärte Head Coach Mike Zimmer, dass sein Signal Caller nicht an die Corona-Protokolle der Liga glaubt.

Krankenhaus kündigt Cousins Zusammenarbeit

Nun folgt die nächste Episode. Ein Krankenhaus, mit dem Cousins in seiner Heimatstadt Holland, Michigan zusammenarbeitet, hat die Kooperation mit dem Sportler beendet.

Am Freitag hatte der ungeimpfte Cousins abermals auf einer Pressekonferenz seine kritische Meinung zur Covid-Impfung bekräftigt. Auf die Frage, ob er sich impfen lassen würde, erklärte er, dass dies "eine sehr private Gesundheitsangelegenheit" für ihn sei, die er nicht mit der Öffentlichkeit teilen werde.

Daraufhin gab ein Sprecher des Holland Hospital dem lokalen Radiosender "WHTC 1450 AM" ein Interview und sagte, dass die seit 2017 andauernde Zusammenarbeit des Sportmedizinprogramms mit dem Quarterback beendet werde.

"Während wir anerkennen, dass jede Person ein Recht auf ihre eigenen Ansichten hat, müssen diejenigen, die in unserem Namen sprechen, Botschaften unterstützen, die mit der Position des Krankenhauses in Angelegenheiten von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft übereinstimmen", so ein Sprecher.

"Aus diesem Grund wird das Holland Hospital Kirk Cousins vorerst nicht mehr als Sprecher einsetzen. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Kirk. Er verkörpert viele Werte, die wir respektieren und als Teil unserer Arbeitskultur teilen. Wir müssen jedoch sicher sein, dass unsere Kommunikation über die Covid-Impfung konsistent und unmissverständlich ist."

