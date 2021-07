München/East Rutherford - Die Journalisten, die an der Zoom-Pressekonferenz von Blake Martinez am Montag teilnahmen, schauten verdutzt aus der Wäsche, als der Linebacker zu Beginn auf einmal eine Pokemon-Karte in die Kamera hielt.

"Shiny Glumanda. Hat jemand Fragen an das Shiny Glumanda?" So begann der 27-Jährige die Pressekonferenz süffisant. Zur Erklärung: "Shiny" bedeutet schillernd, eine extrem seltene, anders gefärbte Version eines Pokemon.

Martinez ist leidenschaftlicher Sammler - und Verkäufer

Als die Journalisten überraschenderweise keine Fragen an das schillernde Glumanda hatten, kündigte Martinez an, ab jetzt zu jeder Pressekonferenz eine seiner seltenen Karten mitzubringen, um seine Leidenschaft auf die Journalisten zu übertragen.

Martinez ist ein Sammler aus Leidenschaft. Kein Wunder, mit seinen 27 Jahren ist er genau die "Pokemon-Generation", das Franchise-Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag.

Dabei ist die Nummer 54 der Giants nicht nur Sammler, sondern auch Verkäufer. Auf der Plattform "Whatnot" hat er bisher rund eine Million Euro aus Pokemon-Karten-Verkäufen erlöst. Das liegt an dem Boom an Karten, der im Jahr 2021 neu aufflammte. "Es geht hier auch um viel Geld", so Martinez.

Pokemon ist überall in der NFL präsent

Nicht nur Martinez ist Pokemon-Fan, auch in der Kabine der Giants gibt es weitere Spieler. "Leonard Williams spielt regelmäßig Pokemon Rot auf seinem Gameboy Colour", erzählte der Linebacker.

Ob und welche Karte Martinez bei seiner nächsten Pressekonferenz präsentiert, ließ er noch offen. "Das bleibt ein Geheimnis", lächelte Martinez die nicht ganz ernst gemeinte Frage weg.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.