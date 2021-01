München - Vor dem Wild Card Game der Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens (am Sonntag live ab 18:40 Uhr auf ProSieben und ran.de) schwebt eine Frage über dem Spiel: Wird Ravens-Quarterback Lamar Jackson im dritten Anlauf sein erstes Playoff-Spiel gewinnen?

Das Thema beschäftigt ihn dabei am meisten. "Ich werde alles versuchen, um dieses Thema verschwinden zu lassen. Das ist das oberste Ziel in meinem Kopf", sagte er vor dem Spiel.

Bisher krachend gescheitert

Bisher konnte Jackson, der so schnell wie kein anderer Quarterback 30 Karriere-Siege geholt hat, in den Playoffs nicht überzeugen. In seinem ersten Playoff-Spiel im Januar 2019 gegen die Los Angeles Chargers gelangen Jackson und der Ravens-Offense in den ersten drei Vierteln lediglich drei Punkte. Zwar warf der 24-Jährige im letzten Viertel noch zwei Touchdowns, aber am Ende verloren die Ravens mit 17:23.

Auch in der vergangenen Saison überzeugte Jackson in der Divisional Round gegen die Titans beim 12:28 nicht. Dabei produzierte er gleich drei Turnover, aus denen die Titans zwei Touchdowns machten. Zusammen mit den zwei Turnovern aus dem Jahr zuvor gelangen dem Ravens-QB mehr Turnover als Touchdowns (drei) in seinen Playoff-Spielen.

Weniger Turnover

Aus den Erfahrungen hat er gelernt. "Wenn du auf dem Feld stehst, musst du dir Zeit nehmen, damit sich die Dinge entwickeln, wie sie es sollen. Versuche, die Dinge sofort klappen zu lassen. Nimm dir Zeit. Ich denke, dass ich das manchmal ein bisschen zu sehr gemacht habe, also einfach zu viel gemacht und nicht abgewartet", antwortete er auf die Frage, ob er bisher Dinge zu sehr forciert habe.

Im erneuten Duell mit den Titans muss er dabei mit seinem Team besser ins Spiel kommen. Bisher brachte er in den ersten drei Vierteln in den Playoffs nur 48 Prozent seiner Pässe für null Touchdowns und drei Interceptions an den Mann.

Da wird es dem MVP der vergangenen Saison helfen, dass er zuletzt wieder seine starke Form aus 2019 wiedergefunden hat. Zudem wartet eine der schwächsten Passverteidigungen der Liga auf ihn und seine Offense.

Somit liegt es nun an Jackson selbst, das Thema, das ihn so beschäftigt, endgültig zu den Akten zu legen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.