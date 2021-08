München/Arizona - Spielt er oder spielt er nicht? Drei Wochen vor dem Start der Regular Season ist die Zukunft von Star-Receiver Larry Fitzgerald weiter offen.

In einem Interview mit "SiriusXM" hat der 37-Jährige nun Spekulationen über ein mögliches Karriereende neu angefacht und dabei vor allem seine mangelnde Motivation offen gelegt: "Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment nicht wirklich den Drang zu spielen", sagte der elfmalige Pro Bowler.

Eine Rückkehr auf das Football-Feld schloss er dabei zwar nicht aus, erklärte jedoch: "Ich weiß nicht, wie ich mich im September, Oktober oder November fühlen werde, aber heute habe ich einfach nicht den Drang."

Hohe Konkurrenz bei den Cardinals

Erstmals in seiner langen Karriere ist Fitzgerald derzeit ein Free Agent. In der Offseason verpflichteten die Arizona Cardinals zuletzt A.J. Green und verschärften so die Konkurrenz für "Larry Legend".

Der zukünftige Hall-of-Famer müsste sich für einen Platz im Roster gehörig strecken und weiß nach 17 Jahren in der NFL um den benötigten Aufwand Bescheid: "Football ist kein Sport, bei dem man rausgeht und einfach mal spielt. Man muss sich vorbereiten, voll engagieren und bereit sein, die notwendigen Dinge zu tun."

Seit seinem Debüt im Jahr 2004 gilt Fitzgerald als das Gesicht der Franchise. Der Wide Receiver wurde elfmal in den Pro Bowl gewählt, zudem sind seine 17.492 Receiving Yards der zweitbeste Wert der NFL-Geschichte.

Einen Super Bowl konnte der 37-Jährige bisher nicht gewinnen. Im 43. Endspiel unterlagen Fitzgerald und die Cardinals denkbar knapp gegen die Pittsburgh Steelers (23:27).

