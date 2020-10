München/Las Vegas - Viva Las Vegas?! Laut Informationen des "Las Vegas Review-Journals" bieten sich die Las Vegas Raiders zusammen mit der Stadt als Austragungsort für den Super Bowl LVIII im Jahr 2024 an.

Super Bowl in New Orleans auf 2025 verschoben

Die Stelle im Super-Bowl-Kalender der NFL wurde frei, da beschlossen wurde, den nächsten Super Bowl in New Orleans auf 2025 zu verschieben. Das Event überschneidet sich mit dem beliebten Mardi Gras (Fasching). Mit der Aufnahme eines 17. Spiels in den NFL-Kalender würde der Super Bowl zeitgleich mit dem jährlichen Groß-Event in New Orleans stattfinden.

Unglückliche Debütsaison

Bereits im ersten Jahr als NFL-Stadt ist Las Vegas aufgrund von Covid-19 großen Störungen ausgesetzt. Der diesjährige Draft sollte im April auf dem Las Vegas Strip stattfinden, musste aber abgesagt und virtuell abgehalten werden. Auch der Pro Bowl hätte im Allegiant Stadium stattfinden sollen. Auch dieser wurde abgesagt.

Und nebenbei dürfen in der Debütsaison keine Fans ins neue Las Vegas Stadion kommen.

