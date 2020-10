München/Kansas City – Am 5. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die ungeschlagenen Kansas City Chiefs die Las Vegas Raiders (Sonntag ab 18:00 Uhr live auf ProSiebenMAXX und ran.de).

Der makellose NFL-Champion trifft auf ein 2-2-Team, das eine Wundertüte ist. Haben die Raiders das Zeug zum Spielverderber?

Die wichtigsten Personalien und Stories

Patrick Mahomes vs. Derek Carr

Zum Star-Quarterback der Kansas City Chiefs muss eigentlich gar nicht viel gesagt werden - die Superlative gehen langsam aus. In der laufenden Saison kommt Mahomes auf elf Touchdowns bei noch keiner Interception und 1134 Yards. Der MVP von 2018 brachte 101 von 150 Passversuchen an den Mann und kommt auf ein starkes Pass-Rating von 114,1. Damit steht er aktuell auf dem vierten Platz aller NFL-Quarterbacks.

Sein Gegenüber kann mit 113,6 ähnliches gutes Pass-Rating vorweisen. Derek Carr steht damit nur knapp hinter Mahomes auf Platz fünf. Der dreimalige Pro-Bowler warf acht Touchdowns und ebenfalls keine Interception. Auf der anderen Seite steht Carr mit fünf Fumbles auf Platz 1 der Liga, drei davon im letzten Viertel.

Carr hat Niederlagen satt

Derek Carr zeigte sich vom Verlieren genervt: "Ich habe es satt. Es nervt, so hart zu arbeiten, um am Ende rauszugehen und zu verlieren", sagte er im "ESPN"-Interview nach der Niederlage gegen die Buffalo Bills. Die Raiders stehen in der "Carr-Ära" bei 41 Siegen und 57 Niederlagen - nicht zufriedenstellend. Der einstige Zweitrundenpick konnte sein Team erst in einer Saison zu einer positiven Bilanz führen (2016).

Corona-Fall im Lager der Raiders

Auch die Las Vegas Raiders mussten in dieser Woche einen positiven Corona-Test verzeichnen. Nach Informationen von Dianna Russini (ESPN) soll Defensive Tackle Maurice Hurst positiv auf Corona getestet worden sein. Eine offizielle Meldung liegt bisher aber nicht vor. Die Trainingsanlagen waren wie gewohnt geöffnet.

Die Raiders setzten Hurst am Dienstag vorsorglich auf die "Reserve/COVID-19 List". Das muss aber nicht bedeuten, dass er positiv auf das Virus getestet wurde. Hurst könnte ebenso in engem Kontakt mit einer infizierten Person gestanden haben.

Die NFL-Teams dürfen nicht offen legen, weshalb ein Spieler auf die Liste gesetzt wurde.

Chris Jones zurück - Rookie Ruggs III absolviert Teile des Trainings

Die Chiefs können am Sonntag vermutlich wieder auf die Dienste von Defensive Tackle Chris Jones zählen. Der Zweitrundenpick von 2016 verpasste das Spiel gegen die New England Patriots mit einer Leistenverletzung. Chris Jones soll sich inzwischen wieder fit gemeldet haben. "Defensive End Mike Danna ist der einzige Spieler, der aktuell nicht trainiert", gab Head Coach Andy Reid nach dem Spiel gegen die Patriots bekannt.

Auf der anderen Seite bangen die Las Vegas Raiders weiterhin um ihren Rookie Henry Ruggs III. Der Wide Receiver musste zuletzt zwei Wochen aussetzen, nachdem er sich beim Spiel gegen die Panthers eine Oberschenkel- und Knieverletzung zugezogen hatte. Am Donnerstag absolvierte er zum ersten Mal wieder Teile des Trainings. "Ich weiß nicht, ob es für Sonntag reicht. Aber es ist gut, ihn wieder auf dem Platz haben haben", sagte Head-Coach Jon Gruden.

So lief Week 4

Kansas City Chiefs

In Woche 4 kamen die New England Patriots nach Kansas City. Lange konnten die Patriots gegen die starke Offense der Chiefs dagegenhalten, der erste Touchdown gelang erst im dritten Viertel.

Die Chiefs überzeugten trotz des Ausfalls von Chris Jones mit einer starken Defensivleistung und erzwangen drei Interceptions. Am Ende stand ein souveräner 26:10-Erfolg und ein weiterer Rekord: Im vierten Jahr in Folge holte Kansas City vier Siege aus den ersten vier Spielen.

Las Vegas Raiders

Die Raiders mussten gegen die Buffalo Bills die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. Las Vegas konnte lange dagegenhalten, jedoch sorgte ein Fumble von Tight End Darren Waller für die Entscheidung. Die Bills schlugen daraus Kapital und gewannen 30:23.

Gegen die amtierenden Super-Bowl-Champions droht nun die dritte Niederlage in Folge.

Fantasy-Tipp: Clyde Edwards-Helaire

Die Raiders haben die schlechteste Verteidigung der NFL gegen den Lauf. Da ist Chiefs-Running Back Clyde Edwards-Helaire genau der richtige Pick. Der 1,70 Meter große Rookie aus dem 2020 Draft tippelt mit kleinen und wuchtigen Schritten an der O-Line der Raiders vorbei und wird von Mahomes nach Belieben gefüttert.

Nico Ditter

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.