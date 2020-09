München/Foxborough - Am 3. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die New England Patriots die Las Vegas Raiders (Sonntag, 27. September, 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

Die Patriots verloren in einer packenden Partie gegen die Seahawks und wollen zurück auf die Siegerstraße. Die Raiders sicherten sich am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg und den ersten Erfolg im neuen Stadion. ran.de blickt auf das Duell der beiden Teams.

Die wichtigsten Personalien und Storys

Rückkehr von SuperCam?

Cam Newton tänzelte 3,4 Schritt nach links, um den Druck auszuweichen. Warf den Ball. 45 Yards später landete er in den ausgestreckten Händen von Wide Receiver Julian Edelman. "Der perfekte Pass lässt sich nicht verteidigen", heißt es so schön. Das musste sich auch Jamal Adams eingestehen, der keine Chance hatte, den Passfang zu verhindern.

Dieser Pass erinnerte an den alten Cam Newton. Vor den Verletzungen, vor der Entlassung. An die "Scoring Machine", die 2015 45 Touchdowns auflegte und die Panthers in den Super Bowl führte. Bei den New England Patriots kommt diese Maschine wieder ins Rollen, nachdem sie die letzten zwei Jahren Sand im Getriebe hatte.

Besonders das Laufspiel durchlebt dank Newton eine Wiederbelebung. Durchschnittlich erzielen die "Pats" einen halben Yard mehr Raumgewinn per Lauf, als im Vorjahr. Newton selbst nutzt kurz vor der Endzone oft seine läuferischen Fähigkeiten, um Touchdowns zu erzielen. Vier Mal feierte Newton bisher einen erlaufenen Touchdown.

Im Passspiel setzt er da fort, wo er vor seiner Verletzung 2018 aufgehört hatte. Newton wirft kaum noch tiefe Pässe, sondern setzt auf das Kurzpassspiel. Über 70 Prozent seiner Pässe landen bei einem Passempfänger, bis dato Karrierebestwert.

Wird Newton nicht von heranstürmenden Pass-Rushern unter Druck gesetzt, seziert er bisher die gegnerischen Defensiven. Dabei findet er immer wieder Slot-Receiver Julian Edelman, der sich besonders auf den kurzen und mittleren Routen durch seine Beweglichkeit und sein Spielverständnis freilaufen kann.

Verletzungssorgen bei Raiders

Ähnlich effizient und fehlerfrei tritt die Offensivabteilung der Las Vegas Raiders bisher auf. Josh Jacobs etabliert sich mit 181 Rushing Yards (146 davon NACH dem ersten Kontakt mit einem Defensivspieler) als einer der besten Läufer der Liga und Derek Carr spielt fast fehlerfrei, bringt die Bälle schnell in die Hände seiner Playmaker und die kreieren reichlich Yards nach dem Catch.

Klingt alles sehr gut, wären da nicht die Verletzungssorgen. Tackle Trent Brown und Receiver Henry Ruggs werden nicht auflaufen, der Einsatz von Tight End Darren Waller steht noch auf der Kippe.

Besonders ein Ausfall von Waller könnte dem Passspiel der Raiders sehr schaden. Der pfeilschnelle Tight End sammelte bisher 87 Yards nach dem Passfang und passt so perfekt zum Spielstil seines Quarterbacks. Denn, Carrs größte Stärke (konservative, fehlerfreie, "sichere" Spielweise) kann auch schnell zu seiner größten Schwäche, wenn seine Passempfänger keine Yards auf eigene Faust kreieren können.

Bisher ist Carr mit seinem Kurzpassspiel gut gefahren, könnte allerdings in Bredouille geraten, wenn er den Ball weiter werfen muss. Bisher flogen 15 seiner Pässe über 10 Yards, lediglich sieben landeten bei einem Mitspieler, beides Werte im unteren Viertel der NFL.

So lief's bisher

New England Patriots

Auf einen ungefährdeten Auftaktsieg gegen die Miami Dolphins folgte ein Herzschlagfinale gegen die Seattle Seahawks - mit dem besseren Ende für die "Hawks". Die Offensive der "Pats" läuft auf Hochtouren, die Defensive versucht noch, die zahlreichen Abgänge zu kompensieren.

Besonders im Pass-Rush zeigt das Team von Head Coach Bill Belichick noch nicht die gewohnte Dominanz. Bisher gingen lediglich drei Sacks.

Oakland Raiders

Das Team von Head Coach Jon Gruden sorgte für einen der Überraschungssiege am zweiten Spieltag, als sie die New Orleans Saints mit 34:24 nach Hause schickten. Zum Auftakt fuhren die Raiders einen 34:30 Sieg über die Carolina Panthers ein.

In den ersten beiden Partien überzeugte besonders die Offensive Line, die bei lediglich 23 Prozent von Derek Carrs Snaps Druck auf ihn zuließ, der fünfbeste Wert der Liga.

Fantasy-Tipp: Patriots-Defense

Dieser Tipp ist mit Vorsicht zu genießen: Denn, sollten Josh Jacobs und Darren Waller spielen, werden die Raiders Punkte auflegen. Wenn nicht, besteht eine gute Chance, dass die Secondary der "Pats" Derek Carr einen langen Arbeitstag bereitet und im NFL Fantasy Manager richtig abliefert.

