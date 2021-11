München/Las Vegas - Die Las Vegas Raiders haben ihren Wide Receiver Henry Ruggs III entlassen, nachdem dieser am frühen Dienstagmorgen in einen schweren Unfall mit Todesfolge verwickelt war.

Ruggs soll unter Alkoholeinfluss einem anderen Auto ins Heck gefahren sein. Während der 22-Jährige nicht lebensbedrohlich verletzt wurde, ging der Wagen des anderen Opfers in Flammen auf. Die darin sitzende 23-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle.

Haftstrafe von bis zu 20 Jahren droht

Eine Anklage wegen unerlaubten Fahrens unter Drogeneinfluss mit Todesfolge ist zu erwarten und könnte zu einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren führen.

"Die Raiders sind sich des Unfalls mit Henry Ruggs III bewusst, der sich am Dienstagmorgen in Las Vegas ereignet hat", hieß es zunächst in einer Teamerklärung.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines Menschenlebens. Unsere Gedanken und Gebete gelten der Familie des Opfers. Wir sind dabei, Informationen zu sammeln und werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben."

Neun Stunden später gaben die Raiders die Entlassung bekannt.

The Las Vegas Raiders have released WR Henry Ruggs III. — Las Vegas Raiders (@Raiders) November 3, 2021

Ruggs wurde beim NFL Draft 2020 an Position 12 von den Raiders ausgewählt. In der vergangenen Saison fing er Pässe für 452 Yards. In der laufenden Saison befand er sich in einer aufstrebenden Form und hatte nach sieben Spielen bereits Pässe für 469 und zwei Touchdowns gefangen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.