München - Die Stimmung zwischen den Spielern der Las Vegas Raiders und dem einstigen Head Coach Jon Gruden scheint trotz des E-Mail-Skandals nicht vergiftet zu sein.

Wie "Fox Sports" berichtet, haben mehrere Spieler des Klubs aus Nevada ihrem ehemaligen Trainer einen Abschiedsbesuch abgestattet.

Um welche Akteure es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Gruden war wegen rassistischer, sexistischer und homophober Kommentare in E-Mails, die teilweise zehn Jahre zurückliegen, zurückgetreten. In einem Statement erklärte er: "Ich liebe die Raiders. Ich will keine Belastung für das Team darstellen."

