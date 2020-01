München - Wie transportiert man einen Mythos von A nach B? Die Fans der Las Vegas Raiders sind nicht die ersten Anhänger, die sich diese Frage stellen.

Durch das US-Franchise-System ist der Versuch ja noch wagemutiger als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, wenn ein Verein ein neues Stadion bezieht, das sich in der Regel in der gleichen Stadt befindet.

Epizentrum der Anhängerschaft

Schließlich wechseln die Raiders von Oakland mal eben in die Wüste Nevadas. Mit dem Auto sind das gute 1000 Kilometer beziehungsweise fast zehn Stunden. Im altehrwürdigen Coliseum haben sich in den Blöcken 104 bis 107 in der South End Zone die verrücktesten Raiders-Fans versammelt.

Kult. Stimmung. Berühmt und berüchtigt. Das Epizentrum der Anhängerschaft. Ein Mythos.

Fans, die das schon mal mitgemacht haben, wissen, dass man so etwas nicht 1:1 auf einen anderen Ort übertragen und irgendwo anders einpflanzen kann. Trotzdem entwickelt sich im neuen, rund zwei Milliarden Dollar teuren und 65.000 Zuschauer fassenden Allegiant Stadium in Las Vegas offenbar schon im Vorfeld eine ähnliche Sektion wie in Oakland. Ein neues Black Hole sozusagen.

Das bestätigte Raiders-Präsident Marc Badain dem Las Vegas Review-Journal. "Viele der Leute, die im Black Hole in Oakland sitzen, haben Tickets in der South End Zone im Allegiant gekauft", sagte Badain.

40 Prozent der im Vorfeld verkauften 55.000 PSL, der sogenannten Personal Seat Licence, die zum Kauf von Saisontickets nötig ist, wurden nach Kalifornien verkauft. 7000 davon hatten Saisonkarten im Coliseum.

Black-Hole-Gruppe trommelt

Cisco Ortega ist Vizepräsident der Black-Hole-Gruppe, er kündigte an, dass es Mitglieder in der South End Zone geben werde "und es werden andere Black-Hole-Mitglieder in der Sektion darüber und in verschiedenen Sektionen im Stadion sein." Das sei aber auch im Coliseum schon so gewesen, sagte er.

Die Black-Hole-Vertretung trommelt bereits in der Zockerstadt. "Wir sind schon da, wir haben unser Büro. Wir machen uns in der Stadt bekannt."

Damit der Mythos tatsächlich ankommt.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.