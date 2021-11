München - Bei den Las Vegas Raiders gibt es aktuell viele Probleme. Erst musste Head Coach Jon Gruden nach der Enthüllung von rassistischen Aussagen seinen Posten räumen, dann verursachte Receiver Henry Ruggs unter Alkoholeinfluss und Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einen Autounfall, bei dem eine Frau getötet wurde.

Trotz der Verpflichtung von DeSean Jackson ist die Franchise nach der Entlassung von Ruggs weiter auf der Suche nach möglichen Neuzugängen auf der Receiver-Position. So berichtet "Sportstalk 790", dass das Team aktuell gleich vier mögliche Kandidaten testet: Jaelen Strong, Jeff Badet, Gary Jennings und Marqise Lee.

Auch Quarterback Hogan spielte vor

Strong, der 2015 von den Houston Texans im Draft ausgewählt wurde, stand nach der Entlassung durch die Cleveland Browns im Jahr 2019 in keinem Kader mehr. Badet nahm in diesem Sommer am Camp der Atlanta Falcons teil, ehe ihn eine Verletzung auf die Injured-Reserve-Liste beförderte, aus der ihn das Team entließ.

Jennings wurde 2019 von den Seattle Seahawks gedraftet, blieb aber nur eine halbe Saison, ohne ein Spiel zu bestreiten. Später spielte er kurz für die Miami Dolphins und stand im Practice Squad der Baltimore Ravens und der Buffalo Bills, zudem war er im Camp der Indianapolis Colts vor Ort, ehe er sich verletzte.

Lee wiederum wurde 2014 von den Jacksonville Jaguars gepickt und verbrachte dort sechs Spielzeiten, ehe er vergangene Saison aufgrund von Covid-19 auf ein Engagement verzichtete. Im Mai unterschrieb er bei den San Francisco 49ers, wurde aber wenige Tage später entlassen.

Zusätzlich zu den vier Receivern durfte bei den Raiders auch Kevin Hogan vorspielen. Der Quarterback stand bereits bei den Browns, den Kansas City Chiefs, den Denver Broncos, in Washington und bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag.

