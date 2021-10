München - Dieser Moment kann über eine ganze Saison entscheiden.

Alex Ingold, Special Teams Captain der Las Vegas Raisers, muss sich dessen vor dem Kickoff gegen die Denver Broncos bewusst gewesen sein. Denn er fand nach den tagelangen Querelen um die rassistischen, sexistischen und misogynen E-Mails von Head Coach Jon Gruden und dessen Rücktritt in seiner Ansprache genau die richtigen Worte.

"Es ist an der Zeit, zu zeigen, was wir für ein verdammtes Team sind", brüllte er seinen Teamkollegen entgegen. Und die ließen Taten folgen: Beim 34:24 gegen den Divisions-Rivalen Denver Broncos zauberte die Offense mit vier Touchdowns und die Defense mit ebenso vielen erzwungenen Turnorvers.

Rich Bisaccia: Erster Sieg im ersten Spiel als Head Coach

Das erste Spiel als Head Coach von Interimslösung Rich Bisaccia nach fast 40 Jahren im Coaching-Geschäft hätte besser kaum laufen können. "Das größte Problem war, die Funktionsweise des Headsets zu verstehen", scherzte der 61-Jährige nach dem Spiel: "Ansonsten waren viele meiner Verantwortlichkeiten ja die gleichen. Es war eine Teamleistung in diesem Spiel."

Tatsächlich verteilte das Team um den vorherigen Special Teams Coordinator Bisaccia die Aufgaben auf mehrere Schultern: Das Playcalling in der Offense übernahm Offensive Coordinator Greg Olson. Und das erfolgreich: Erstmals seit elf Spielen gelang gleich mit dem ersten Drive ein Touchdown.

Quarterback Derek Carr denkt nach starkem Spiel an Gruden

Und die Offense blieb über die komplette Spielzeit gefährlich. Quarterback Derek Carr gelang sein viertes Saisonspiel mit mehr als 300 Passing Yards.

"Es wird eine Zeit geben, in der alle Emotionen hochkommen, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür", sagte Carr nach dem Spiel. Ganz aus den Köpfen war Ex-Coach Gruden aber auch beim Quarterback nicht: "Es ist schade, dass wir Gru' nach so einem Spiel nicht umarmen können. Bei einigen unserer Spielzüge hätte er sich so gefreut, aber es ist, wie es ist, und wir müssen nach vorne schauen."

Mit dem Sieg und einer 4:2-Bilanz können das die Raiders wieder mit mehr Zuversicht. In der AFC West ist die Franchise aus Nevada gleichauf mit den Los Angeles Chargers auf Rang zwei. Mit einem weiteren Sieg gegen die strauchelnden Philadelphia Eagles (Bilanz: 2:4) in der kommenden Woche könnten die Raiders mit einer Menge Selbstvertrauen in ihre Bye-Week gehen.

Ein Sieg über die Unwägbarkeiten

Doch dafür muss das Team weiter wie schon in der vergangenen Woche alle Nebengeräusche ignorieren. "Natürlich war das für jeden von uns eine emotionale Zeit", sagte Bisaccia: "Aber wir sind ein Haufen erwachsener Männer, die die ganze Woche über ihre Emotionen beherrschen mussten und sie in den Griff bekamen, als es an der Zeit war, auf dem Platz zu stehen."

Klappt das auch in Zukunft, sind die Playoffs weiter in Reichweite. Dabei musste man sich nach den Negativerlebnissen der vergangenen Wochen Sorgen um die Raiders-Saison machen.

"Alle haben gesagt: 'Oh, was werden die Raiders jetzt tun? Ist die Saison vorbei?' Wir haben das alles gehört", sagte Defense-Star Maxx Crosby, dem gegen die Broncos drei Sacks gelangen: "Dass wir eine großartige Trainingswoche absolviert und guten Football gespielt haben, spricht für all diese Jungs in der Umkleidekabine. Ich könnte nicht stolzer auf sie sein."

Sie haben es sich und der Football-Welt gezeigt: Die Raiders sind wieder da. Trotz aller Unwägbarkeiten.

