München/Foxborough - Die New England Patriots sind eins der vielen Teams in der NFL, die aktuell einen Quarterback suchen. Cam Newton, letzte Saison der Starter, hat wohl keine Zukunft in Massachusetts.

Prescott, Brissett und Co.: Keiner überzeugt GM Bill Belichick

Allerdings scheint der sechsfache Super Bowl-Champion aus dem Südwesten Bostons von keinem der Kandidaten auf dem Free Agent-Markt überzeugt zu sein, das berichtet Michael Giardi vom NFL Network.

Dak Prescott gilt als bester Free Agent auf dem Markt - fordert jedoch kolportierte 40 Millionen Dollar im Jahr. Das könnten sich die Patriots mit ihrem üppigen Cap-Space zwar leisten, jedoch wollen sie das offenbar nicht.

Jacoby Brissett wurde auch häufig genannt. Schließlich ist er ein New England-Draftee aus dem Jahr 2016, jedoch haben die Patriots ihn wohl auch aus guten Gründen 2017 nach Indianapolis getradet.

In den kommenden Tagen könnten noch ein paar Namen dazukommen. Alex Smith steht beim Washington Football Team vor dem Aus, auch Marcus Mariota könnte aufgrund seines üppigen Vertrags (10,7 Millionen Dollar) bald bei den Las Vegas Raiders entlassen werden.

Jimmy Garoppolo Favorit - Alternative im Draft?

Jener Mariota ist laut US-Sender "CBS" übrigens einer der Favoriten in New England, allerdings nur, wenn sie einen neuen Vertrag vorlegen können und nicht den der Raiders übernehmen müssen.

Jimmy Garoppolo steht ebenfalls ganz oben auf der Liste von General Manager Bill Belichick. 2018 wurde er nach San Francisco getradet, bei den 49ers ist er jedoch nicht mehr unumstritten. Diese könnten "Jimmy G" günstig entlassen.

Sollte bis zum Draft kein Quarterback gefunden sein, könnte auch in jenem Draft die Lösung sein. Mit Mac Jones hat sich bereits einer der Top-QBs der Klasse ins Spiel gebracht, sein Coach Nick Saban empfahl seinem ehemaligen Kollegen Bill Belichick Jones sogar.

