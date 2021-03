München/Miami - Bereits in der vergangenen Free Agency verpflichteten die Miami Dolphins mit Kyle Van Noy, Ted Karras und Elandon Roberts gleich mehrere Spieler, die im Jahr zuvor bei den New England Patriots unter Vertrag standen. Nun soll angeblich der nächste Angriff auf die Free Agents aus Foxborough folgen.

Flores vertraut auf bekannte Gesichter

Nachdem er zuvor seine gesamte Coaching-Karriere bei den Patriots verbracht hatte, wechselte Brian Flores vor der Saison 2019 als Head Coach zu den Dolphins. Seither bemüht er sich in der Free Agency intensiv um ehemalige Spieler seines Ex-Teams.

Auch in diesem Jahr beschäftigen sich die Dolphins einem Bericht des "Miami Heralds" zufolge mit dieser Option. So sollen die Defensive Linemen Adam Butler, Dietrich Wise und Lawrence Guy in den Fokus von Flores und Co. gerückt sein.

Auch Backup-Quarterback Brian Hoyer und Center David Andrews könnten letztlich am South Beach landen. Mit den Patriots konnte Flores als Assistenztrainer gleich vier mal den Super Bowl gewinnen. Damit ein solcher Coup auch mit den Dolphins klappt, will er sich offensichtlich altbekannte Gesichter an die Seite holen.

