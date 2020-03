München – Wenn Tua Tagovailoa eine Dose Cola öffnet, fällt es nicht auf. Wenn er eine Notiz schreibt, auch nicht. Auch wenn er telefoniert, sieht man es nicht.

Bis er einen Football in die Hand nimmt.

Denn das macht er mit der linken Hand: Tagovailoa ist Linkshänder, aber nur dann, wenn es um Sport geht. Und damit wäre er, wenn er im Draft im April ausgewählt wird, in der NFL ein echtes Unikat.

Wo sind die Linkshänder?

Denn von den aktuell 107 Quarterbacks in der NFL sind alle Rechtshänder. Der letzte Linkshänder, der in den Top Ten des Draft ausgewählt wurde, war 2006 Matt Leinart, der an Nummer zehn von den Cardinals ausgewählt wurde. Tim Tebow war 2010 der letzte Linkshänder, der in der ersten Runde (an 25. Stelle) ausgewählt wurde.

Der letzte Touchdown-Pass, der mit dem linken Arm geworfen wurde? Im Dezember 2016 war das, als Cowboys-Tight-End Jason Witten den Ball von Dez Bryant fing, seines Zeichens Wide Receiver.

Keine Frage: Die Liga hat in der Vergangenheit viele Quarterbacks gesehen, die mit links geworfen haben, und das erfolgreich, wie Ken Stabler, Boomer Esiason, Steve Young oder Michael Vick. Natürlich sind Linkshänder mit einem weltweiten Anteil von zehn Prozent per se eine Seltenheit.

Doch seit 2017 gibt es auf der Quarterback-Position niemanden mehr, der mit links wirft.

"Sie werfen wahrscheinlich alle einen Baseball", sagte Buccaneers-Trainer Bruce Arians. "Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Linkshänder gehabt habe." In der Tat sind Linkshänder in der Major League Baseball überproportional vertreten, 27,2 Prozent der Pitcher sind Linkshänder.

Baseball der Hintergedanke

Baseball war dann auch der Hintergedanke, den Tuas Vater Galu hatte, als er seinem Sohn im Alter von fünf Jahren den Ball in die linke Hand gab.

"Er wuchs einfach hinein", sagte Galu Tagovailoa bei "AL.com". "Das ist der verrückte Teil daran. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn dazu bringen könnte, sich daran anzupassen. Da wir den Ball ständig in seine linke Hand legten, gewöhnte er sich daran, den Ball mit seiner linken Hand zu werfen."

Allerdings war Baseball nichts für Tagovailoa. "Es war zu langsam für mich. Ich konnte es nicht, es hat einfach nicht für mich funktioniert", sagte er.

Nachdem die Reha nach seiner schweren Hüftverletzung vom November äußerst erfolgreich verlief, wird er trotz seiner Verletzungshistorie inzwischen wieder sehr hoch gehandelt, die Top Ten werden es ziemlich sicher, in Mock Drafts taucht er inzwischen öfter auch in den Top fünf auf.

Es gibt Experten, die sagen: Wenn zwei Quarterbacks absolut identisch sind, würden sich die Teams immer für einen Rechtshänder entscheiden.

Andere wiederum betonen: Auch wenn Tagovailoa mit links wirft, wird es deshalb keine Probleme geben, sondern leichte Anpassungen: für die Offensive Line, für die Trainer oder die Receiver.

Und natürlich die Gegner.

