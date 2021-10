München - Gut ein Jahr ist es her, da schien die Karriere von Leonard Fournette am Ende. Nach drei Spielzeiten bei den Jacksonville Jaguars, die ihn 2017 an vierter Stelle und als ersten Running Back im NFL-Draft ausgewählt hatten, wurde er entlassen.

Es war das Ende einer Zeit, die eigentlich hervorragend angefangen hatte. So gelangen ihm in seiner Rookie-Saison mehr als 1.000 Rushing Yards und zehn Touchdowns, dazu kamen mehr als 300 Receiving Yards. Mit einem 90-Yard-Touchdown-Lauf stellte er in Woche fünf gegen die Steelers sogar einen neuen Franchise-Rekord auf.

Danach ging es immer weiter bergab. Verletzungen überschatteten die Saison 2018, eine Suspendierung nach Handgreiflichkeiten im Spiel gegen die Buffalo Bills bildete den negativen Höhepunkt.

Leonard Fournette erst nur zweiter Running Back

Von dem einst gefeierten Running Back, der am College als Mitfavorit auf die Heisman Trophy gehandelt wurde, schien kaum noch etwas übrig geblieben zu sein. Dann allerdings erlebte seine Karriere die entscheidende Wende.

Im September 2020 wurde Fournette von den Tampa Bay Buccaneers verpflichtet, nachdem ihn die Jaguars kurz zuvor entlassen hatten. Ursprünglich sollte er bei den Bucs als zweiter Running Back hinter Ronald Jones II agieren, doch es kam anders.

Ende der Regular Season musste Jones aufgrund eines positiven Coronatests passen, Fournette wurde pünktlich zum Playoff-Beginn die Starter-Rolle zugeschrieben.

Und das mit großem Erfolg. 448 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns brachte er in der Postseason auf das Scoreboard, sogar im Super Bowl gegen die Chiefs konnte er in der Endzone feiern.

Leistungen, die ihm den Spitznamen "Playoff Lenny" einbrachten.

Spitzname "Playoff Lenny"

"Playoff Lenny", inzwischen Super-Bowl-Sieger und mit einem weiteren Einjahresvertrag bei den Buccaneers ausgestattet, möchte in dieser Saison zum "Every Week Lenny" mutieren.

Ein Vorhaben, das ihm derzeit exzellent gelingt.

Während das Laufspiel der Bucs in den ersten drei Wochen kaum existent war, geht es seit dem vierten Spieltag steil aufwärts. In den vergangenen drei Spielen verbuchte er 376 Yards (240 Rushing, 136 Receiving) und drei Touchdowns. Insgesamt steht Fournette inzwischen bei 545 Yards und ist damit auf dem besten Weg, seinen persönlichen Rekord zu brechen.

Bei seinem Head Coach sorgt der 26-Jährige ohnehin für Begeisterung. "Er gibt uns eine großartige Flexibilität, was das Lauf- und Passspiel angeht, und auch unsere Play Action sollte besser sein, wenn wir den Ball so gut laufen lassen können", freut sich Bruce Arians. "Nachdem er im vergangenen Jahr seine Chance bekommen hat, gibt er sie nicht mehr her."

Arians lobt Fournette

Und das äußert sich auch in Zahlen. Bei 46 Offensive Snaps stand Fournette auf dem Feld, Ronald Jones (13) und Giovani Bernard (zwölf) wurden dagegen deutlich moderater eingesetzt.

Dass der Running Back inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil der Buccaneers geworden ist, freut ihn vor allem nach seiner Zeit in Jacksonville sehr. "Nachdem ich entlassen wurde, kann ich nun dazu beitragen, dass diese Organisation und dieses Team gewinnt. Außerdem vertrauen mir meine Coaches und Teamkollegen. Sie wissen, dass ich den Job am Ende des Tages erledigen kann", erklärte er im Interview mit der "Tampa Bay Times".

"Wenn man drei Sachen hat, die Unterstützung der Mannschaftskameraden, die der Familie und die meiner Heimatstadt New Orleans, dann gibt es für mich keine Grenzen mehr", so Fournette.

Vertrag läuft 2022 aus

Die einzige Grenze in der Zukunft des mit 26 Jahren immer noch jungen Sportlers ist aktuell seine Vertragslaufzeit bis 2022. Hoffnung auf einen längerfristigen Kontrakt beim Team von Quarterback Tom Brady darf er bei den gebotenen Leistungen aber in jedem Fall haben.

"Diese Organisation ist anders. Sie kümmern sich um ihre Leute, sie verstehen auch ihre Spieler. Und wenn man diese Art von Liebe zurückbekommt, wird man sich für jeden, der das für einen tut, den Hintern aufreißen", so Fournette.

Beste Voraussetzungen also, um aus "Playoff Lenny" und "Every Week Lenny" einen neuen Spitznamen zu machen: "Long-term Lenny".

