München - Das neue Ligajahr der NFL und damit die Free Agency 2021 haben offiziell begonnen. Besonders brisant in diesem Jahr: Durch die Corona-bedingte Verringerung des Salary Caps auf 182,5 Millionen Dollar (2020 waren es noch 198,2 Millionen Dollar) mussten viele Teams bei den Gehältern sparen.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

+++ Buccaneers halten Ndamukong Suh und Donovan Smith +++

Der Champion hält sein Team zusammen. Die Tampa Bay Buccaneers können nach und nach die Verträge ihre wichtigsten Free Agents verlängern. Nach Shaquill Barrett, Rob Gronkowski, Lavonte David und Chris Godwin bleibt nun auch Defensive Tackle Ndamukong Suh bei den Bucs.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport unterschreibt der 34-Jährige einen Vertrag über ein Jahr und erhält dabei garantiert neun Millionen US-Dollar. Durch diverse Prämien könnte sich sein Gehalt auf maximal zehn Millionen US-Dollar erhöhen. Der fünfmalige Pro Bowler steht seit 2019 bei den Bucs unter Vertrag und gewann im Vorjahr seinen ersten Titel.

Darüber hinaus konnten die Bucs auch den Vertrag von Left Tackle Donovan Smith verlängern. Der Kontrakt des 27-Jährigen wäre nach der kommenden Spielzeit ausgelaufen, nun bleibt er mindestens zwei weitere Jahre in Tampa.

Smith kassiert in den nächsten zwei Jahren somit bis zu 31,8 Millionen US-Dollar.

+++ Auch Ricardo Allen nach Cincinnati +++

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Verpflichtung von Eli Apple legen die Cincinnati Bengals in ihrem Defensive Backfield nach. Wie Ian Rapoport auf Berufung des Star-Agenten Drew Rosenhaus berichtet, unterschreibt Safety Ricardo Allen einen Einjahres-Vertrag in Ohio.

In bisher 77 Spielen der NFL kommt der ehemalige Atlanta Falcon Allen auf 321 Tackles und elf Interceptions

+++ Eli Apple schließt sich den Cincinnati Bengals an +++

Wie die Cincinnati Bengals offiziell bekanntgaben, schließt sich Eli Apple der Franchise aus Ohio an. Beim Team von Head Coach Zac Taylor unterzeichnet der Cornerback einen Vertrag über ein Jahr.

Die Bengals sind bereits die vierte Mannschaft, für die der 25-Jährige in der NFL spielen wird. Zuvor stand der zehnte Pick des Drafts 2016 bereits bei den New York Giants, den New Orleans Saints und den Carolina Panthers unter Vertrag. In sechs Spielzeiten kommt Apple auf drei Interceptions, 33 verteidigte Pässe sowie 237 Tackles.

+++ Flacco unterschreibt als Backup bei den Eagles +++

Nach dem Abgang von Carson Wentz zu den Indianapolis Colts haben die Philadelphia Eagles einen neuen Quarterback gefunden. Wie dessen Berateragentur verkündete, hat Joe Flacco in Philly einen Einjahresvertrag über 3,5 Millionen US-Dollar unterschrieben, der dank Boni noch auf vier Millionen anwachsen kann.

Der Super-Bowl-Sieger und Final-MVP von 2012, der in der zurückliegenden Saison als Backup von Sam Darnold bei den New York Jets fungierte, soll bei den Eagles die Rolle als Backup hinter Jalen Hurts übernehmen. Diesen hatte das Team im vergangenen Jahr in der zweiten Runde gedraftet hatte, inzwischen fungiert er als Starting Quarterback.

"Wir haben immer versucht, diese Position aufzuwerten und Tiefe auf dieser Position zu haben. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas ändern wird", hatte General Manager Howie Roseman bereits in der vergangenen Woche verkündet. Nun hat das Team mit Flacco, der in der NFL bereits 175 Mal als Starter auf dem Feld stand, einen erfahrenen Mentor für Hurts gefunden.

+++ Falcons holen Barkevious Mingo und Mike Davis +++

Die Atlanta Falcons haben sich gleich doppelt verstärkt und sowohl in der Defensive als auch in der Offensive aufgerüstet. Laut NFL-Insider Ian Rapoport unterschreibt Running Back Mike Davis einen Vertrag über zwei Jahre und kassiert dabei 5,5 Millionen US-Dollar. In seinem ersten Jahr sind drei Millionen US-Dollar garantiert.

Der 28-Jährige stand zuletzt für die Carolina Panthers auf dem Feld und absolvierte in der abgelaufenen Saison 15 Spiele, in denen er 1.015 Total Yards und acht Touchdowns erzielte.

Darüber hinaus sicherten sich die Falcons auch die Dienste von Linebacker Barkevious Mingo. Der First-Round-Pick aus dem Jahr 2013 erhält einen Ein-Jahres-Vertrag.

+++ Giants verpflichten Adoree Jackson +++

Nach Wide Receiver Kenny Golladay gelingt den New York Giants der nächste Coup in dieser Free Agency. Cornerback Adoree Jackson wechselt von den Tennessee Titans in den "Big Apple" und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag.

Dieser hat ein Gesamtvolumen von 39 Millionen US-Dollar, kann aber durch diverse Boni auf bis zu 44,5 Millionen US-Dollar ansteigen. Davon sind dem 25-Jährigen bereits bei Unterschrift 26,5 Millionen US-Dollar garantiert und er erhält einen Signing Bonus in Höhe von 13,5 Millionen US-Dollar.

Bereits in der vergangenen Woche wurde über das Interesse von den Giants an Jackson ausgiebig berichtet. Um den Deal abzuschließen, traf sich sogar Giants-Safety Logan Ryan in den vergangenen Tagen mit Jackson, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

+++ Jets holen Ex-Saint Sheldon Rankins +++

Die New York Jets setzen ihre gute Offseason fort und verstärken die Defense: Defensive Tackle Sheldon Rankins, zuletzt bei den New Orleans Saints beschäftigt, unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Höhe von bis zu 17 Millionen Dollar.

Der ehemalige Erstrunden-Pick ist nach Carl Lawson die zweite gute Verpflichtung für die Defensive Line, gemeinsam mit Quinnen Williams nimmt der Jets-Pass-Rush Formen an.

+++ Broncos sichern sich Kyle Fuller +++

Die Denver Broncos und Cornerback Kyle Fuller haben einen Einjahres-Vertrag ausgehandelt. Fuller kann bis zu 9,5 Millionen US-Dollar verdienen. Der 29-Jährige sammelte in sechs Spielzeiten bei den Chicago Bears 19 Interceptions. Vergangene Spielzeit ließ er bei 80 Targets 45 gefangene Pässe zu, die einen Raumgewinn von 512 Yards erzielten.

+++ Cowboys angeln sich Neal +++

Die Dallas Cowboys haben sich mit Safety Keanu Neal auf einen Einjahres-Vertrag geeinigt. Der 25-Jährige kann bis zu fünf Millionen US-Dollar verdienen. Verletzungen überschatteten zwei der letzten drei Spielzeiten von Neal, zuvor sorgte er besonders durch seine harten Hits für Aufsehen.

Vergangene Saison setzte er 83 Tackles und ließ 455 Yards in seiner Deckung zu.

+++ Lindsay geht zu den Texans +++

Die Houston Texans haben einen neuen Running Back. Free Agent Phillip Lindsay, der erst einen Tag zuvor von den Denver Broncos entlassen worden war, unterschrieb bei der Franchise um Quarterback Deshaun Watson einen Einjahresvertrag, der ihm 3,25 Millionen Dollar einbringen soll.

Der 26-Jährige war 2018 ungedraftet zu den Broncos gekommen und erzielte in drei Spielzeiten 2.550 Yards und 17 Touchdowns - bei keinem einzigen Fumble.

+++ Star-Safety Harris in die NFC East +++

Einer der besten Free Agents auf der defensiven Seite des Balles ist vom Markt: Anthony Harris hat sich den Philadelphia Eagles angeschlossen.

Der Star-Safety, der 2015 ungedraftet zu den Minnesota Vikings gekommen war und dort sechs Jahre lang für Furore sorgte, unterschrieb seinem Agenten Drew Rosenhaus zufolge einen Einjahresvertrag über fünf Millionen Dollar.

Der 29-jährige Harris kommt in seinen sechs NFL-Saisons auf 81 Spiele, 284 Tackles, neun Interceptions, 28 verteidigte Pässe, einen erzwungenen Fumble und vier eroberte Fumbles. Seine sechs Interceptions 2019 waren Liga-Bestwert.

+++ Neuer Vertrag für Carson bei den Seahawks +++

Chris Carson bleibt den Seattle Seahawks erhalten. Der Running Back unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag, der ihm 14,25 Millionen Dollar einbringt. Aus Cap-Space-Gründen kann der Kontrakt auf drei Jahre ausgedehnt werden.

Carson, der 2017 in der siebten Runde gedraftet worden war, erlief in der vergangenen Saison 4,8 Yards pro Ballberührung und erzielte neun Touchdowns in zwölf Spielen. Seahawks-Quarterback Russell Wilson freute sich über den Verbleib seines Kumpels, twitterte: "Big Time! Let's go 32!!!"

+++ JuJu bleibt den Steelers erhalten +++

Das kommt etwas überraschend: Wie Adam Schefter von "ESPN" berichtet, hat JuJu Smith-Schuster um ein Jahr bei den Pittsburgh Steelers verlängert. Damit kann der 24-Jährige dem Bericht von Schefter zufolge in der kommenden Saison bis zu acht Millionen US-Dollar verdienen.

Zudem heißt es, der durchaus umstrittene Wide Receiver hätte ähnliche oder noch bessere Angebote der Baltimore Ravens und Kansas City Chiefs auf dem Tisch liegen gehabt. Besonders die Ravens sollen sich mächtig ins Zeug gelegt haben, JuJu nach Baltimore zu locken. Auch ein mehrjähriges und besser dotiertes Angebot der Philadelphia Eagles habe er laut Schefter abgelehnt.

Am Ende entschied er sich jedoch für einen Verbleib bei den Steelers. "Das ist mein Zuhause", schrieb Smith-Schuster über Twitter zu seinem Deal: "Sie werden schon eine Abrissbirne brauchen, um mich hier weg zu bekommen."

+++ Patriots binden David Andrews langfristig +++

Patriots-Starting-Center David Andrews unterschreibt noch einmal bei den Patriots. Das berichtet NFL-Insider Field Yates. Der 28-Jährige bindet sich demzufolge für die kommenden vier Jahre an New England.

+++ Lamarcus Joyner zu den Jets +++

Auch der ehemalige Raiders-Defensive-Back Lamarcus Joyner hat einen neuen Arbeitgeber: Wie ESPN berichtet, hat sich der 30-Jährige mit New York auf einen Ein-Jahres-Vertrag im Wert von 4,5 Millionen Dollar geeinigt.

+++ Ethan Pocic bleibt bei den Seahawks +++

ESPN-Informationen zufolge arbeiten die Seahwaks daran, Ethan Pocic für ein weiteres Jahr zu signen. Der 25-Jährige war in 14 Spielen der vergangenen Saison Starter.

+++ Alex Mack verstärkt die 49ers +++

San Francisco hat es nicht nur geschafft, Trent Williams im Team zu halten, sondern auch einen Deal mit Alex Mack einzufädeln. Der 35-jährige Center verstärkt die 49ers für die kommenden drei Jahre, Details zu seinem Vertrag wurden allerdings noch nicht öffentlich.

+++ Breshad Perriman geht zu den Lions +++

Detroit hat sich die Dienste von Breshad Perriman gesichert, der Sohn eines ihrer größten Receiver aller Zeiten: Brett Perriman. Der 27-Jährige kassiert für seinen Ein-Jahres-Vertrag drei Millionen Dollar. Das bestätigte sein Agent Drew Rosenhaus.

+++ Washington holt Tyler Larsen +++

Auch Tyler Larsen hat eine neue Franchise: Der ehemalige Center der Panthers ist sich Medienberichten zufolge mit Washington einig.

+++ David Moore mit den Panthers einig +++

Panthers-GM Scott Fitterer lässt weiter seine Connections zu seinem langjährigen Ex-Arbeitgeber, den Seahawks, spielen. ESPN zufolge ist sich Carolina mit Wide Receiver David Moore einig.

+++ Nick Folk bleibt bei den Patriots +++

Nach einer grundsoliden Saison haben die Patriots Kicker Nick Folk für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Der 36-Jährige kassiert laut ESPN-Informationen garantierte 1,225 Millionen Dollar für den Deal.

+++ Detroit Lions holen Charles Harris +++

Der ehemalige First-Round-Pick Charles Harris wechselt nach Detroit zu den Lions. Das berichtet Jeremy Fowler. Der 26-Jährige verlässt die Atlanta Falcons damit nach nur einem Jahr wieder.

+++ Montravius Adams geht zu den Patriots +++

Die Patriots haben sich laut Insider Adam Schefter für ein Jahr die Dienste von Montravius Adams gesichert. Der ehemalige Defensive End der Packers soll bei New England bis zu 2,5 Millionen Dollar verdienen.

+++ Trubisky wechselt zu den Bills +++

Der letztjährige Starting Quarterback der Chicago Bears, Mitchell Trubisky, hat eine neue Heimat gefunden. Der 26-Jährige unterschreibt laut Mike Garofolo für ein Jahr bei den Buffalo Bills.

Er soll der Backup von Starter Josh Allen werden, der in der vergangenen Saison auf MVP-Niveau spielte. Trubisky verdient für das eine Jahr bis zu 2,5 Millionen Dollar.

+++ Desmond King wechselt nach Houston +++

Der ehemalige Cornerback der Los Angeles Chargers, Desmond King, wird in der kommenden Saison für die Houston Texans spielen. Der Defensive Back unterschreibt für ein Jahr in Texas und verdient 3,5 Millionen Dollar.

+++ Doch nicht JuJu? Jets holen Cole aus Jacksonville +++

In den vergangenen Stunden wurden die New York Jets oft mit JuJu Smith-Schuster in Verbindung gebracht, jetzt holen sie einen anderen Receiver. Keelan Cole kommt für ein jahr und 5,5 Millionen Dollar von den Jacksonville Jaguars.

+++ Troy Hill zieht es nach Cleveland +++

Der größte Vertrag des Tages unterschreibt der ehemalige Los Angeles Rams-Cornerback Troy Hill. Der 29-Jährige unterschreibt laut Insider Ian Rapoport bei den CLeveland Browns einen Vierjahres-Vertrag mit einem Gesamtvolumen von 24 Millionen Dollar.

+++ Will Fuller auf dem Sprung nach Miami +++

Der nächste große Name der Free Agency hat ein neues Team. Die Miami Dolphins statten Wide Receiver Will Fuller mit einem Einjahres-Vertrag aus. Der ehemalige Wideout der Texans muss jedoch das erste Spiel der neuen Saison aufgrund einer Sperre aussetzen.

+++ Raiders schnappen sich Kenyan Drake +++

Kenyan Drake hat ein neues Team gefunden, der Running Back schließt sich für die kommenden zwei Jahre den Las Vegas Raiders an. Die Raiders sind damit das dritte Team in den letzten zwei Jahren für den Running Back, der von den Arizona Cardinals nach Vegas geht. Drake wird laut NFL-Insider Ian Rapoport 14,5 Millionen Dollar verdienen.

+++ Kyle Rudolph geht in den Big Apple +++

Mit Kyle Rudolph hat der nächste Top-Tight End in der Free Agency eine neue Heimat gefunden. Wie NFL-Insider Mike Garofolo berichtet unterschreibt Rudolph bei den New York Giants einen Zweijahres-Vertrag mit bis zu 14 Millionen Dollar Gehalt.

+++ Jared Cook wechselt nach Los Angeles +++

Die Los Angeles Chargers haben einen Ersatz für den zu den New England Patriots abgewanderten Hunter Henry gefunden: Jared Cook, der in der vergangenen Saison für die New Orleans Saints spielte, unterschreibt in Kalifornien einen Einjahres-Vertrag und verdient dabei sechs Millionen Dollar, 4,5 Millionen davon garantiert.

+++ Kyle Van Noy kehrt zu den New England Patriots zurück +++

Kyle Van Noy ist zurück in New England. Von 2016 bis 2019 spielte der Linebacker für die New England Patriots und gewann zwei Mal den Super Bowl. Danach schloss er sich den Miami Dolphins an, unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag über 51 Millionen US-Dollar, wurde aber im März 2021 entlassen, weil die Dolphins Cap Space einsparen mussten. Nun kündigte der 29-Jährige über Twitter selbst seine Rückkehr zu den Patriots an: "Das nächste Kapitel beginnt, ich bin zurück."

+++ Dolphins haben einen neuen Center +++

Nachdem der letztjährige Center der Miami Dolphins, Ted Karras, zu den New England Patriots zurückkehrte, haben die Dolphins für Ersatz gesorgt. Matt Skura kommt von den Baltimore Ravens und unterschreibt für ein Jahr in Florida, das berichtet Mike Garofolo. Das Gehalt des Offensive Lineman ist noch nicht bekannt.

+++ Wide Receiver Curtis Samuel wechselt nach Washington +++

Nach vier Spielzeiten bei den Carolina Panthers hat Wide Receiver Curtis Samuel ein neues Team gefunden. Der Passempfänger unterschrieb laut Adam Schefter von "ESPN" einen Drei-Jahres-Vertrag über 34,5 Millionen Dollar beim Washington Football Team. Samuel wurde im Jahre 2017 in der 2. Runde von den Panthers gedraftet. In der vergangenen Saison fing er Pässe für 851 Yards und 3 Touchdowns, erlief darüber hinaus 200 Yards und zwei Touchdowns.

+++ Offensive Liner Gabe Jackson von den Raiders zu den Seahawks getradet +++

Gabe Jackson, der Offensive Guard der Las Vegas Raiders, wurde zu den Seattle Seahawks getradet. Im Tauch dafür sollen die Raiders einen Fünftrunden-Pick für den NFL Draft 2021 erhalten haben. Offenbar planen die Raiders einen Umbruch in der Offensive Line. Auch Center Rodney Hudson wurde zu den Arizona Cardinals abgegeben.

+++ Panthers schnappen sich Passrush-Maschine Reddick +++

Nachdem die Arizona Cardinals J.J. Watt verpflichtet haben, war kein Platz mehr für Passrusher Haason Reddick. Der Free Agent hat mit den Carolina Panthers nun offenbar ein neues Team gefunden. Das berichten die NFL-Insider Mike Garofolo und Ian Rapoport.

Reddick unterschreibt demnach für vergleichsweise günstige acht Millionen Dollar in Charlotte (sechs Millionen Dollar davon garantiert), der Vertrag gilt für die kommende Saison. Reddick glänzte in der vergangenen Saison bei den Cardinals mit 12,5 Sacks.

Des weiteren sicherten sich die Panthers den Defensive Lineman Morgan Fox. Der ehemalige Los Angeles Ram unterschreibt für zwei Jahre und 8,1 Millionen Dollar, davon sieben garantiert.

+++ Kyle Long zurück in der NFL +++

Der ehemalige Pro Bowl-Guard Kyle Long, der 2020 eigentlich sein Karriereende bekannt gab, wird für die Saison 2021 zurückkehren. Der ehemalige Chicago Bear unterschreibt bei den Kansas City Chiefs für ein Jahr und erhält dafür bis zu fünf Millionen Dollar.

+++ Raiders holen sich ehemaligen Top-Pick +++

Die Las Vegas Raiders verstärken sich in der Defensive Line mit Solomon Thomas. Der erst 25-Jährige wurde 2017 im Draft bereits an dritter Stelle von den San Francisco 49ers ausgewählt, in Woche zwei der vergangenen Saison riss er sich das Kreuzband. In Nevada verdient Thomas bis zu fünf Millionen Dollar.

+++ Cardinals holen Star-Receiver A.J. Green +++

Einer der größten Namen auf dem verbliebenen Free Agent-Markt ist nun auch untergekommen. Der ehemalige und langjährige Cincinnati Bengal A.J. Green schließt sich für die kommende Saison den Arizona Cardinals an.

Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, unterschreibt Green in Phoenix einen Ein-Jahres-Vertrag und verdient 8,5 Millionen Dollar, sechs davon garantiert. Green wird an der Seite von DeAndre Hopkins auflaufen, einem der besten seines Fachs.

+++ Incognito bleibt ein Raider +++

In einer vom Ausverkauf bedrohten Offensive Line bei den Las Vegas Raiders gibt es nun erfreuliche Nachrichten für die Raiders-Fans: Guard Richie Icognito verlängert noch einmal seinen Vertrag um ein Jahr verlängern und verdient dafür 2,62 Millionen Dollar, davon 1,1 Millionen garantiert.

+++ Washington bindet seinen Kicker, Mack bleibt in Indianapolis +++

In Washington D.C. kann man sich weiter auf die Dienste von Kicker Dustin Hopkins verlassen. Das Football Team gab auf Twitter bekannt, dass der 30-Jährige in der US-Hauptstadt bleibt. Zu welchen Konditionen ist noch nicht bekannt.

Derweil bleibt auch Marlon Mack in Indianapolis. Der Running Back verpasste die gesamte letzte Saison mit einer Achillessehnenverletzung, er unterschreibt für ein Jahr und ein Gehalt von zwei Millionen US-Dollar.

+++ Patriots lassen Starting-Center ziehen, holen dafür ehemaligen Backup +++

Nachdem die New England Patriots ihren Starting-Center David Andrews nicht von einem Verbleib überzeugen konnten, wird die Franchise von der Ostküste ihm kein Angebot mehr machen. Wie Doug Kyed von "NESN" berichtet, wird David Andrews die Patriots verlassen. Der Center kam 2015 als Undrafted Rookie nach Foxborough.

Dafür vertraut Head Coach und General Manager Bill Belichick dem ehemaligen Backup-Center, Ted Karras. Der 28-Jährige spielte 2020 für die Miami Dolphins und vertrat Andrews bereits 2019 in New England, als er die ganze Saison verletzt fehlte. Laut Tom Pelissero verdient er vier Millionen Dollar mit einem Einjahres-Vertrag.

+++ Williams staubt bei 49ers Mega-Vertrag ab +++

Zahltag für Trent Williams. Der Left Tackle bekommt bei den San Francisco 49ers einen Rekord-Vertrag. Laut "NFL Network" unterschreibt der 32-Jährige, der erst im vergangenen April aus Washington gekommen war, einen Sechsjahresvertrag über gut 138 Millionen US-Dollar. 55 Millionen davon sind garantiert, alleine der Signing Bonus beträgt gut 30 Millionen. Williams wird damit zum bestbezahlten Offensive Lineman in der NFL.

Neben dem Tackle verstärkt sich San Francisco offenbar auch mit Center Alex Mack. Laut NFL-Insider Ian Rapoport kommt der Free Agent, der zuvor bei den Atlanta Falcons spielte, zurück zu Kyle Shanahan. Unter dem Head Coach der 49ers hatte Mack bereits in Cleveland und Atlanta gespielt.

+++ Bills schnappen sich Sanders +++

Vor einigen Tagen wurde Wide Receiver Emmanuel Sanders von den Saints entlassen, weil diese aufgrund der niedrigeren Gehaltsobergrenze keinen Cap Space mehr für ihn frei hatten. Nun hat Sanders ein neues Team. Wie "ESPN" erfuhr, hat sich der Passempfänger mit den Buffalo Bills auf einen Einjahresvertrag über sechs Millionen Dollar geeinigt - in Form von Prämien könnten weitere 500.000 Dollar dazukommen.

Sanders selbst bestätigte sein neues Team. In den Sozialen Netzwerken schrieb er begeistert "Bills mafia... lets's goooooooo!"

+++ Cardinals holen Offensive Liner zurück +++

Kelvin Beachum und die Arizona Cardinals gehen weiterhin einen gemeinsamen Weg. Beachum, der letzte Saison alle Spiele auf Right Tackle startete, erhält einen Deal über zwei Jahre. Über die Details ist noch nichts bekannt. Beachum ließ vergangene Spielzeit 25 Pressures und drei Sacks zu.

+++ Ravens binden Wolfe +++

Die Ravens holen Defensive Liner Derek Wolfe zurück. Der 31-Jährige erhält einen Dreijahres-Vertrag, der ihm bis zu 12 Millionen US-Dollar bezahlen könnte. Wolfe steuerte vergangene Saison für die Ravens elf Pressures und zwei Sacks bei und überzeugte in der Laufverteidigung.

+++ Titans verstärken Secondary +++

Die Tennessee Titans holen einen Nachfolger für den entlassenen Adoree Jackson. Cornerback Janoris Jenkins erhält von den Titans ein Arbeitspapier. Über die Länge und das Gehaltsvolumen des Vertrages ist noch nicht bekannt. Es dürfte ein Deal über kurzen Zeitraum werden. Jenkins (32) spielte vergangene Saison bei den New Orleans Saints. In seiner Deckung ließ er knapp 600 Yards und drei Touchdowns zu. Zudem fing er drei Interceptions. Bei den Titans dürfte er eine Starterrolle einnehmen.

+++ Dolphins holen Quarterback +++

Die Miami Dolphins statten Quarterback Jacoby Brissett mit einem Einjahres-Deal aus. Dabei kann der ehemalige Indianapolis Colt bis zu 7,5 Millionen Dollar verdienen, 2,5 Millionen davon garantiert. Brissett wird voraussichtlich als Backup für Tua Tagovailoa agieren, der vergangene Saison Höhen und Tiefen hatte und mehrfach auf der Bank Platz nehmen musste.

+++ Doppelschlag der Jaguars +++

Die Jacksonville Jaguars haben Wide Receiver Marvin Jones Jr. verpflichtet. Der Routinier erhält einen Vertrag über zwei Jahre, der ihm bis zu knapp 9 Millionen US-Dollar einbringen kann. Jones zählte in den letzten Jahren als konstante Anspielstation bei den Detroit Lions und dürfte im jungen Receiver-Core der Jaguars eine wichtige Rolle spielen. Zudem tradeten die Jaguars für Defensive Tackle Malcolm Brown von den New Orleans Saints. Über die Kompensation ist nichts bekannt.

+++ Watson-Ersatz? Tyrod Taylor unterschreibt bei Texans +++

Die Houston Texans statten Quarterback Tyrod Taylor mit einem Einjahres-Vertrag aus, der dem Routinier bis zu 12,5 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann. Taylor spielte zuletzt bei den Chargers, verlor dort allerdings recht schnell wegen einer Verletzung den Starter-Posten und nahm nach Genesung hinter Justin Herbert auf der Bank Platz. Bei den Texans dürfte er, Stand heute, der Backup sein. Allerdings kursieren seit Wochen Trade-Gerüchte um Starter Deshaun Watson, der wohl die Texans verlassen möchte

+++ Bears holen Quarterback Dalton +++

Die Chicago Bears und Quarterback Andy Dalton haben sich auf einen Einjahres-Deal verständigt. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Dalton kann demnach bis zu 10 Millionen US-Dollar verdienen. Der 33-Jährige spielte zuletzt für die Dallas Cowboys. Vergangene Saison verbuchte die "Red Rifle" 2.170 Yards, 14 Touchdowns und acht Interceptions. Bei den Bears dürfte er, Stand heute, mit Nick Foles um den Starter-Posten kämpfen.

+++ Doppel-Entlassung bei den Titans +++

Die Tennessee Titans trennen sich gleich von zwei Startern aus der letzten Saison. Right Tackle Dennis Kelly und Cornerback Adoree Jackson sind laut Ian Rapoport nun Free Agents. Kelly startete vergangene Saison 16 Spiele und ließ keinen Sack zu. Jackson verpasste verletzungsbedingt einen Großteil der letzten Spielzeit. In vier Jahren kam er auf zwei Interceptions.

+++ Giants angeln sich Speedster +++

Die New York Giants und John Ross haben sich auf einen Einjahres-Deal geeinigt. Ross wurde von den Cincinnati Bengals an neunter Stelle gewählt, konnte aber bisher wenig Leistungen auf dem Feld zeigen. Die Karriere des 25-Jährigen wurde bisher von Verletzungen überschattet. Beim Combine sorgte er einst für Aufsehen, als er mit 4,22 Sekunden einen neuen Rekord im 40-Yard-Dash aufstellte.

+++ Leonard Williams erhält Monster-Deal +++

Die New York Giants binden Defensive Liner Leonard Williams langfristig. Der 26-Jährige erhält einen Dreijahres-Vertrag der ihm bis zu 63 Millionen US-Dollar einbringen kann, 45 davon sind garantiert. Williams sammelte vergangene Saison 62 Pressures und 13 Sacks. Die Giants belegten ihn in dieser Offseason mit dem Franchise Tag, mit der Intention, ihm eine Vertragsverlängerung anzubieten.

+++ Raiders entlassen Star-Center +++

Die Las Vegas Raiders trennen sich von Center Rodney Hudson. Der 31-Jährige war in den vergangenen Jahren der Dreh- und Angelpunkt der Offensive Line. Der 31-Jährige ließ vergangene Saison 14 Pressures und einen Sack zu und zählt zu den besten Centern der Liga. Durch die Entlassung nehmen die Raiders 15,6 Millionen US-Dollar Dead Cap in Kauf.

+++ Browns verpflichten ehemaligen Erstrunden-Pick +++

Pass-Rusher Takkarist McKinley und die Cleveland Browns haben sich auf einen Einjahres-Deal geeinigt. McKinley kann bis zu vier Millionen US-Dollar verdienen. Vergangene Saisons stand er bei mehreren Teams unter Vertrag, kam aber nur für die Atlanta Falcons zum Einsatz. In knapp 100 Snaps sammelte er acht Pressures und einen Sack.

+++ Bengals holen Mike Hilton +++

Die Cincinnati Bengals haben sich Slot-Cornerback Mike Hilton gesichert. Das berichtet Ian Rapoport. Hilton spielte zuletzt für die Pittsburgh Steelers. Über die Vertragsdetails ist noch nichts bekannt.

+++ Jaguars schnappen Seahawks Griffin weg +++

Die Jacksonville Jaguars schrauben an ihrer Secondary. Cornerback Shaquill Griffin erhält einen Dreijahres-Vertrag, der ihm bis zu 45 Millionen US-Dollar einbringen kann. Der 25-Jährige ließ vergangene Saison in seiner Deckung knapp 600 Yards zu und fing drei Interceptions. Bei den Jaguars dürfte er mit C.J. Henderson zusammen die beiden Cornerback-Positionen bekleiden.

+++ Ravens holen Pass-Rusher zurück +++

Die Baltimore Ravens binden Pass-Rusher Tyus Bowser für weitere vier Jahre. Der Outside Linebacker kann bis zu 22 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum verdienen, zwölf Millionen sind garantiert. Der 25-Jährige steuerte letzte Saison zwei Sacks und 33 Pressures bei und dürfte nach dem Abgang von Matthew Judon um eine Starter-Rolle kämpfen.

+++ Jaguars bauen Offensive weiter aus +++

Tight End Chris Manhertz schließt sich den Jacksonville Jaguars an. Der Routinier spielte zuletzt bei den Panthers und erhält von den "Jags" einen Zweijahres-Vertrag über knapp 7 Millionen US-Dollar. Manhertz überzeugte bei den Panthers besonders als Blocker im Laufspiel. Seine Receiving-Fähigkeiten konnte er noch nicht oft unter Beweis stellen.

+++ Taco-Tuesday bei den Chiefs +++

Die Chiefs halten an Pass-Rusher Taco Charlton fest. Das berichtet "NFL Network". Der ehemalige Erstrunden-Pick der Cowboys spielte letzte Saison für die Chiefs lediglich knapp 100 Snaps, überzeugte allerdings mit zwölf Pressures und zwei Sacks.

+++ Bengals verstärken Secondary +++

Cornerback Chidobe Awuzie zieht es nach Cincinnati. Der ehemalige Zweitrunden-Pick erhält einen Dreijahres-Vertrag. Das berichtet NFL-Insider Mike Garafolo. Über die Details ist noch nichts bekannt. Awuzie spielte zuletzt bei den Dallas Cowboys. Der 25-Jährige sammelte in seiner bisherigen Karriere vier Interceptions.

+++ Chiefs halten Running Back Williams +++

Die Kansas City Chiefs binden Running Back Darrell Williams für ein weiteres Jahr. Der 25-Jährige erhält kommende Saison ein Gehalt von knapp 2 Millionen US-Dollar. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Williams dürfte auch kommende Saison eine Rotationsrolle bei den Chiefs einnehmen.

+++ Patriots holen Hunter Henry +++

Bill Belichick und die New England Patriots basteln weiter am Kader für die kommende Saison. Tight End Hunter Henry unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Dreijahres-Deal, der ihm bis zu 37,5 Millionen US-Dollar einbringen kann, 25 davon sind garantiert.

Henry bildet nun mit Jonnu Smith (ebenfalls Neuverpflichtung) eines der besseren Tight-End-Duos. Die vergangenen fünf Jahre war Henry bei den Los Angeles Chargers aktiv, vor allem in den vergangenen beiden Spielzeiten lieferte der 35. Pick des Drafts 2016 mit insgesamt 1.265 Receiving Yards und neun Touchdowns stark ab.

+++ Neuen Quarterback-Starter gefunden? Saints holen Winston zurück +++

Es gibt nicht viel größere Fußstapfen, in die Jameis Winsten bei den New Orleans Saints treten könnte. Die Nachfolge von NFL-Legende Drew Bress, der seine Karriere nach 20 Jahren bei den Saints beendete, ist wohl geklärt. Winston kehrt per Ein-Jahres-Vertrag nach New Orleans zurück. Laut "ESPN" soll der Deal ein Volumen von rund zwölf Millionen Euro haben.

Winston war von 2015 bis 2019 der Starting-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers. Der 27-Jährige verließ die Bucs allerdings vor der Ankunft von Tom Brady und zog nach New Orleans weiter. Dort kam er in der vergangenen Saison gerade einmal auf vier Einsätze von der Bank. Nun konkurriert sich Winston wohl mit Taysom Hill um den Starting-Platz bei den Saints.

+++ 9. Team! Fitzmagic versucht es wohl nochmal in Washington +++

Viele haben mit einem Karriereende des 38-Jährigen gerechnet, nun hat sich das Blatt aber wohl gewendet. Ryan Fitzpatrick hat laut "ESPN" einen Ein-Jahres-Vertrag beim Washington Football Team unterschrieben. Damit würde der Quarterback in seine 17. NFL-Saison gehen. In Washington soll "Fitzmagic" demnach rund zehn Millionen Dollar verdienen, die durch Boni auf zwölf Millionen anwachsen können.

In Washington würde Fitzpatrick bereits für das neunte NFL-Team auflaufen. Nach seinen Stationen bei den St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets und den Tampa Bay Buccaneers, spielte er zuletzt zwei Saisons für die Miami Dolphins.

+++ Titans holen Defensiv-Waffe Bud Dupree +++

Die Tennessee Titans angeln sich einen richtig dicken Fisch. Wie "NFL Network" berichtet, wird Defensive Linebacker Bud Dupree in der nächsten Saison in Nashville spielen. Der 28-Jährige erhält einen dicken Fünf-Jahres-Vertrag über 85 Millionen Dollar - davon sind 35 Millionen garantiert. Dupree spielte seine ersten sechs NFL-Saisons allesamt für die Pittsburgh Steelers, in den letzten beiden Spielzeiten sammelte er zusammengerechnet 19,5 Quarterback-Sacks.

Mit Dupree bekommt die Titans-Defense einen hervorragenden Edge-Rusher. Er spielte in der vergangenen Saison bei den Steelers unter einem Franchise Tag, riss sich allerdings im Januar das Kreuzband. Besonders bezeichnend: Die ersten elf Spiele der vergangenen Saison, in denen Dupree spielte, gewannen die Steelers allesamt. Nach seiner schweren Verletzung verlor Pittsburgh fünf von sechs Spielen, inklusive der Playoffs-Blamage in der Wild Card Round gegen die Cleveland Browns.

+++ Raiders verpflichten Yannick Ngakoue +++

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, gelingt den Las Vegas Raiders die erste große Verpflichtung dieser Free Agency. So sollen sie sich dem Bericht zufolge mit Defensive End Yannick Ngakoue geeinigt haben, der in der vergangenen Saison bei den Baltimore Ravens unter Vertrag stand. Laut "ESPN" hat der 25-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag über 26 Millionen Dollar unterschrieben.

Ngakoue wechselte während der Saison 2020 von den Minnesota Vikings zu den Ravens und kam dort in neun Spielen auf drei Sacks. In Las Vegas soll er einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten und kann bis zu 26 Millionen US-Dollar verdienen.

+++ Bengals holen Trey Hendrickson als Ersatz für Lawson +++

Er war einer der Opt-Out-Profis der letzten Saison, kehrt zur neuen Saison allerdings vermutlich zurück - nur nicht zu den New Orleans Saints. Trey Hendrickson hat für sein Comeback gleich einen dicken Vertrag unterzeichnet, und zwar bei den Cincinnati Bengals. Dort unterschrieb der Defensive End für vier Jahre und 60 Millionen Dollar (davon 32 Mio. garantiert). Das berichtete "NFL Network". Damit ist der Ersatz für den abgewanderten Carl Lawson gefunden.

+++ Jets schnappen sich Star-Receiver Corey Davis und Defensiv-Stütze Carl Lawson +++

47 Millionen Dollar über drei Jahre! Der neue Vertrag von Corey Davis bei den New York Jets hat es in sich - aber der Abgang von den Tennessee Titans muss sich schließlich auch lohnen. In der vergangenen Saison kratzte der 26-Jährige bei den Titans an der 1.000-Receiving-Yards-Marke, künftig fängt er die Bälle für die Jets.

Außerdem haben sich die Jets mit Carl Lawson in der Defense deutlich verstärkt. Der ebenfalls 26-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die Cincinnati Bengals und hat in New York einen Drei-Jahres-Vertrag über satte 45 Millionen Dollar unterschrieben.

+++ Von den Jets: Patriots holen Defensive End Henry Anderson +++

Die New England Patriots kaufen weiter fleißig ein und haben sich laut "NFL Network" auch Henry Anderson gesichert. Der Defensive End, der zuvor für die New York Jets spielte, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag über sieben Millionen Dollar unterzeichnet.

+++ Vikings verstärken Defense mit Dalvin Tomlison +++

Die Minnesota Vikings schafften es nach dem Divsional-Round-Einzug 2019 in der vergangenen Saison nicht in die Playoffs. Jetzt verstärkt sich das Team nochmal auf der defensiven Seite - mit Defensive Tackle Dalvin Tomlison. Der 27-Jährige spielte in den letzten vier Jahren für die New York Giants und unterschrieb in Minnesota nun einen Zwei-Jahres-Vertrag über 22 Millionen Dollar.

+++ Carlos Hyde kehrt Seattle den Rücken - und geht nach Jacksonville +++

Nach nur einem Jahr bei den Seattle Seahawks zieht Running Back Carlos Hyde schon wieder weiter. Der 30-Jährige hat bei den Jacksonville Jaguars einen Zwei-Jahres-Vertrag über sechs Millionen Dollar unterschrieben.

+++ Buccaneers verlängern mit Gronkowski +++

Tom Brady behält seinen besten Freund Rob Gronkowski! Wie Ian Rapoport berichtet, haben sich der Tight End und die Tampa Bay Buccaneers auf einen neuen Ein-Jahres-Vertrag geeinigt. Der 31-Jährige kann mit dem Deal bis zu 10 Millionen US-Dollar verdienen.

Damit gelingt den Bucs ein weiterer Schachzug in der Mission, das Super-Bowl-Roster aus der vergangenen Saison beisammen zu halten.

+++ Patriots holen Wide-Receiver-Duo +++

Die Shopping-Tour der New England Patriots geht weiter! Wie Adam Schefter von "ESPN" berichtet, hat sich das Team mit Wide Receiver Nelson Agholor auf einen Vertrag geeinigt. Der 27-Jährige kam in der vergangenen Saison bei den Las Vegas Raiders auf 896 Receiving Yards sowie acht gefangene Touchdowns.

In New England erhält er einen Vertrag über zwei Jahre und kann mit diesem bis zu 26 Millionen US-Dollar verdienen. Zudem einigten sich Bill Belichick und Co. mit Kendrick Bourne auf einen Drei-Jahres-Vertrag.

In der vergangenen Saison kam der Wide Receiver auf 667 Receiving Yards sowie zwei Touchdowns. Bei den Patriots kann er insgesamt bis zu 22,5 Millionen US-Dollar verdienen. Damit haben die Patriots in dieser Free Agency sechs neue Spieler verpflichtet.

+++ Rams verlängern mit Defense-Star Floyd +++

Mega-Vertrag für Leonard Floyd von den Los Angeles Rams! Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, unterschreibt der Linebacker bei den Rams eine Vertragsverlängerung über vier weitere Jahre. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt 64 Millionen US-Dollar.

+++ Broncos verlängern mit Defensiv-Stütze +++

Laut Ian Rapoport haben die Denver Broncos mit Defensive Tackle Shelby Harris verlängert. Der neue Deal geht demnach über die kommenden drei Jahre und könnte Harris insgesamt bis zu 27 Millionen US-Dollar einbringen. Der 29-Jährige ist bereits seit 2017 für das Team aus Colorado tätig.

+++ Chargers holen Ex-Packer Linsley nach LA +++

Mit Corey Linsley konnten sich die Los Angeles Chargers einen der besten Center der gesamten NFL sichern. Der 29-Jährige unterschreibt Mike Garofolo vom "NFL Network" zufolge einen Fünf-Jahres-Vertrag in Kalifornien. In diesem Zeitraum soll er bis 62,5 Millionen US-Dollar verdienen und steigt damit zum bestbezahlten Center der NFL auf.

Von dem Geld sind ihm 26 Millionen US-Dollar garantiert. In der vergangenen Saison spielte Linsley noch bei den Green Bay Packers und gab den Beschützer von Aaron Rodgers. Mit einer Note 86,5 wurde er von "Pro Football Focus" zum besten Center der vergangenen Saison gekürt.

+++ Browns verpflichten Shooting-Star Johnson III +++

Starke Verpflichtung der Cleveland Browns! Wie Ian Rapoport berichtet, hat sich die Franchise mit Safety John Johnson auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt. Der 25-Jährige wechselt von den Los Angeles Rams zu den Browns und kann dort bis zu 33,75 Millionen US-Dollar, wovon 24 Millionen US-Dollar garantiert sind, verdienen.

+++ Chiefs verpflichten Guard Thuney von den Patriots +++

Während mit den New England Patriots das Ex-Team von Joe Thuney in der Free Agency ordentlich Geld ausgibt, darf sich nun auch der Offensive Guard über einen Zahltag freuen. Der 28-Jährige einigte sich mit den Kansas City Chiefs auf einen Fünf-Jahres-Vertrag.

In diesem Zeitraum kann er bis zu 80 Millionen US-Dollar verdienen. Davon sind ihm bei Unterschrift 32.5 Millionen US-Dollar garantiert, nach dem zweiten Jahr dann sogar 48 Millionen US-Dollar. Damit gelingt den Chiefs die erste größere Überraschung in dieser Free Agency. Nach den Entlassungen der beiden Starting Tackle versorgen die Offensive Line mit einer der besten verfügbaren Optionen.

+++ Gronk will Free Agency austesten +++

Müssen sich die Tampa Bay Buccaneers um den Verbleib von Tight End Rob Gronkowski Sorgen machen? Der 31-Jährige galt eigentlich trotz seines auslaufenden Vertrags schon als so gut wie sicherer Bestandteil des Bucs-Rosters 2021. Doch nun heizt Gronk selbst die Gerüchteküche an. "In der Free Agency weißt du nie, was passieren kann. Da draußen sind einige andere Teams interessiert. Ich war noch nie Teil einer Free Agency. Ich will meine Zehen ins Wasser halten, einfach um zu sehen, was es da draußen noch gäbe", sagte Gronkowski in einem Pressegespräch.

Im gleichen Atemzug gab "Gronk" aber auch leichte Entwarnung für Tampas Fans: "Ich will definitiv wieder zurück zu den Buccaneers. Dazu tendiere ich ganz klar."

+++ Patriots schnappen sich Defensiv-Ass Matt Judon +++

Die New England Patriots motzen ihren Pass Rush gehörig auf. Laut Ian Rapoport vom "NFL Network" haben die Patriots Outside Linebacker Matthew Judon auf einen Vertrag geeinigt. Der 28-Jährige spielte zuletzt für die Baltimore Ravens. Der zweimalige Pro Bowler soll bei den Patriots mit einen Vierjahresvertrag über 56 Millionen Dollar ausgestattet werden, 32 Millionen Dollar davon kassiert er in den ersten beiden Vertragsjahren.

+++ Patriots schnappen sich Jonnu Smith und Davon Godchaux +++

Den Patriots gelingt einem Bericht von Adam Schefter zufolge ein Doppelschlag in der Free Agency. Neben Tight End Jonnu Smith, der von den Tennessee Titans zu den Patriots wechselt, soll auch Nose Tackle Davon Godchaux von den Miami Dolphins nach Foxborough kommen.

Für beide Spieler nehmen die Patriots ordentlich Geld in die Hand: Smith soll in vier Jahren bis zu 50 Millionen verdienen, während Godchaux in zwei Jahren bis zu 16 Millionen US-Dollar erhalten soll. Mit knapp 71 Millionen US-Dollar gingen die Patriots mit dem größten Budget aller Teams in die Free Agency.

+++ Bucs halten Defense-Star Shaquil Barrett +++

Wie Experte Adam Schefter von "ESPN" berichtet, haben die Tampa Bay Buccaneers ihren Pass-Rusher Shaquil Barrett mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Outside Linebacker soll für vier weitere Jahre beim amtierenden Super-Bowl-Champion unterschreiben.

Der Vertrag hat dem Bericht zufolge ein Gesamtvolumen von 72 Millionen US-Dollar, wovon dem 28-Jährigen 36 Millionen US-Dollar garantiert sind. Weitere Boni könne er durch gewisse Leistungen erreichen.

Mit der Vertragsverlängerung halten die Buccaneers den Cap-Hit von Barrett bei lediglich 5,6 Millionen US-Dollar für die kommende Saison. Damit bliebe ihnen weiterhin genug Spielraum, um auch mit den restlichen Free Agents wie Rob Gronkowski, Antonio Brown, Leonard Fournette oder Ndamukong Suh zu verlängern.

Neben Barrett hat die Franchise bereits mit Linebacker Lavonte David um zwei Jahre verlängert und Wide Receiver Chris Godwin mit dem Franchise Tag gehalten. Die Ambitionen der Bucs gehen somit auch im zweiten Jahr mit Superstar Tom Brady voll in Richtung Super Bowl.

+++ 49ers lassen Option bei Nzeocha verstreichen +++

Vier Jahre lang stand Linebacker Mark Nzeocha in Diensten der San Francisco 49ers. Nun hat das Team von Head Coach Kyle Shanahan beim auslaufenden Vertrag des Deutschen die Option für die Saison 2021 verstreichen lassen. Damit ist der 31-Jährige Free Agent.

2017 hatten die 49ers Nzeocha vom Practice Squad der Dallas Cowboys verpflichtet. In den vergangenen Jahren machte er sich vor allen mit seiner Performance in den Special Teams einen Namen. In der zurückliegenden Spielzeit kam er verletzungsbedingt aber nur in fünf Spielen zum Einsatz.

Der größte Erfolg seiner Karriere war der Einzug in Super Bowl 54 - den sein Team aber gegen die Kansas City Chiefs mit 20:31 verlor.

+++ Kevin Zeitler kommt in Baltimore unter +++

Kevin Zeitler, der ehemalige Offensive Lineman der New York Giants, unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport bei den Baltimore Ravens.

Über die kommenden drei Jahre verdient Zeitler 22 Millionen Dollar, 16 Millionen davon voll garantiert. Zeitler war 2012 in der 1. Runde des Drafts von den Cincinnati Bengals ausgewählt worden.

+++ Saints strukturieren Hill-Vertrag um +++

Die New Orleans Saints bleiben die Cap-Space-Jongleure. Jetzt wurde der nächste Vertrag umstrukturiert. Verrückt: Taysom Hill bekommt eine Verlängerung über vier Jahre, die 140 Millionen Dollar, also 35 Millionen Dollar pro Jahr wert ist. Da die Jahre aber "Void Years" sind, also de facto nicht gültig, sind sie nur dazu da, um Cap Space freizuräumen. Durch die Umstrukturierung sind es im Fall von Hill immerhin 7,5 Millionen Dollar, da das Gehalt des Quarterbacks über die Void Years verteilt werden kann. Er erhält 2021 tatsächlich 12,159 Millionen Dollar.

Die Saints sind in dieser Offseason sowieso so einfallsreich wie nie, nachdem vor ein paar Wochen ein Minus von 100 Millionen Dollar wettgemacht werden musste. Der nächste Deal ist übrigens schon in der Mache: Wie Ian Rapoport berichtet, wollen die Saints Quarterback Jameis Winston zurückholen. Hill und Winston würden dann nach dem Rücktritt von Drew Brees den Starter unter sich ausmachen.

+++ Signing Bonus statt Grundgehalt: Chicago Bears sparen 23 Millionen Dollar +++

Die Chicago Bears haben die Verträge ihrer Stars Khalil Mack (Linebacker), Eddie Jackson (Safety) und Cody Whitehead (Offensive Line) umstrukturiert. Nach Informationen von NFL-Insider Adam Schefter werde so das Grundgehalt der drei Spieler für die kommende Saison in einen Signing Bonus umgewandelt.

Durch den klugen Schachzug spart die Traditionsfranchise einen Cap-Space-Betrag von knapp 23 Millionen Dollar.

+++ New York Giants überarbeiten Vertrag von Nate Solder +++

Die New York Giants haben den laufenden Vertrag von Offensive Tackle Nate Solder überarbeitet, berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Genaue Angaben sind bislang nicht bekannt, es gilt allerdings anzunehmen, dass Solders geplanter Cap Hit von 16,5 Millionen Dollar reduziert wurde.

Der erfahrene Solder spielt seit 2018 für die "G-Men". Im Zuge der Corona-Pandemie setzte der 32-Jährige die vergangene Saison aus.

+++ Detroit Lions holen Free Agent Josh Hill +++

Nach acht Saisons für die New Orleans Saints wechselt Tight End Josh Hill zu den Detroit Lions. Die Lions haben den 30 Jahre alten Free Agent unter Vertrag genommen. Hill kommt auf 117 NFL-Spiele, 116 Receptions und 15 Touchdowns.

+++ Steelers trennen sich von Adeniyi +++

Outside Linebacker und Special-Teams-Spezialist Ola Adeniyi hat laut Ian Rapoport vom "NFL Network" keine Zukunft bei den Pittsburgh Steelers. Die Franchise trennt sich demnach von dem 23-Jährigen, der 2018 als Undrafted Free Agent zu den Steelers kam.

+++ Der Zeitplan zur Free Agency 2021 +++

Ab Montag, den 15. März, dürfen Teams mit Free Agents verhandeln. Ab dem 17. März dürfen sie sie dann unter Vertrag nehmen. Bis zum Mittwoch müssen die Teams ihren Kader so strukturieren, dass die Gehaltsobergrenze von 182,5 Millionen Dollar nicht überschritten wird.

+++ Diese Mega-Trades sind schon vereinbart +++

Offiziell machen dürfen die Teams ihre Trades erst zum Start des Ligajahres am Mittwoch, den 17. März. Doch bereits jetzt stehen schon einige dicke Transfers fest.

So wechselt Quarterback Carson Wentz für einen Drittrunden-Pick im Draft 2021 sowie einen möglichen Zweitrunden-Pick 2022 von den Philadelphia Eagles zu den Indianapolis Colts.

Außerdem haben die Detroit Lions und die Los Angeles Rams ihre Starting Quarterbacks getauscht: Jared Goff geht nach Detroit, Matthew Stafford zu den Kaliforniern.

Zudem ranken sich hartnäckig Trade-Gerüchte um die Quarterbacks Deshaun Watson von den Houston Texans und Russell Wilson von den Seattle Seahawks.

