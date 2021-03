München - Am 17. März um 21 Uhr deutscher Zeit beginnt das Ligajahr der NFL und damit die Free Agency 2021 offiziell. Besonders brisant in diesem Jahr: Durch die Corona-bedingte Verringerung des Salary Caps auf 182,5 Millionen Dollar (2020 waren es noch 198,2 Millionen Dollar) müssen viele Teams bei den Gehältern sparen. Die Folge: mehr Entlassungen und Trades, um bis zur Deadline am 17. März noch Platz zu schaffen.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions vor und während der Free Agency auf dem Laufenden.

Samstag, 13. März:

+++ Signing Bonus statt Grundgehalt: Chicago Bears sparen 23 Millionen Dollar +++

Die Chicago Bears haben die Verträge ihrer Stars Khalil Mack (Linebacker), Eddie Jackson (Safety) und Cody Whitehead (Offensive Line) umstrukturiert. Nach Informationen von NFL-Insider Adam Schefter werde so das Grundgehalt der drei Spieler für die kommende Saison in einen Signing Bonus umgewandelt.

Durch den klugen Schachzug spart die Traditionsfranchise einen Cap-Space-Betrag von knapp 23 Millionen Dollar.

+++ New York Giants überarbeiten Vertrag von Nate Solder +++

Die New York Giants haben den laufenden Vertrag von Offensive Tackle Nate Solder überarbeitet, berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Genaue Angaben sind bislang nicht bekannt, es gilt allerdings anzunehmen, dass Solders geplanter Cap Hit von 16,5 Millionen Dollar reduziert wurde.

Der erfahrene Solder spielt seit 2018 für die "G-Men". Im Zuge der Corona-Pandemie setzte der 32-Jährige die vergangene Saison aus.

+++ Detroit Lions holen Free Agent Josh Hill +++

Nach acht Saisons für die New Orleans Saints wechselt Tight End Josh Hill zu den Detroit Lions. Die Lions haben den 30 Jahre alten Free Agent unter Vertrag genommen. Hill kommt auf 117 NFL-Spiele, 116 Receptions und 15 Touchdowns.

+++ Steelers trennen sich von Adeniyi +++

Outside Linebacker und Special-Teams-Spezialist Ola Adeniyi hat laut Ian Rapoport vom "NFL Network" keine Zukunft bei den Pittsburgh Steelers. Die Franchise trennt sich demnach von dem 23-Jährigen, der 2018 als Undrafted Free Agent zu den Steelers kam.

+++ Der Zeitplan zur Free Agency 2021 +++

Ab Montag, den 15. März, dürfen Teams mit Free Agents verhandeln. Ab dem 17. März dürfen sie sie dann unter Vertrag nehmen. Bis zum Mittwoch müssen die Teams ihren Kader so strukturieren, dass die Gehaltsobergrenze von 182,5 Millionen Dollar nicht überschritten wird.

+++ Diese Mega-Trades sind schon vereinbart +++

Offiziell machen dürfen die Teams ihre Trades erst zum Start des Ligajahres am Mittwoch, den 17. März. Doch bereits jetzt stehen schon einige dicke Transfers fest.

So wechselt Quarterback Carson Wentz für einen Drittrunden-Pick im Draft 2021 sowie einen möglichen Zweitrunden-Pick 2022 von den Philadelphia Eagles zu den Indianapolis Colts.

Außerdem haben die Detroit Lions und die Los Angeles Rams ihre Starting Quarterbacks getauscht: Jared Goff geht nach Detroit, Matthew Stafford zu den Kaliforniern.

Zudem ranken sich hartnäckig Trade-Gerüchte um die Quarterbacks Deshaun Watson von den Houston Texans und Russell Wilson von den Seattle Seahawks.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.