München - Auch wenn seine erste NFL-Saison nicht in den Playoffs mündete, kann Justin Herbert das Jahr 2020 für sich als Erfolg buchen. 4.336 Passing Yards für 31 Touchdowns, sein durchschnittliches Quarterback Rating kratzte knapp an der 100er Marke - der Signal Caller der Los Angeles Chargers hat sich schnell einen Namen gemacht.

Der verdiente Lohn war die Auszeichnung zum Rookie oft the Year. Eine besondere Ehre, auf die sich Herbert schon etwas einbilden kann. Nun folgte quasi als Kirsche auf der Torte noch eine Huldigung, aufgrund derer die Brust des 23-Jährigen noch einmal etwas breiter werden dürfte.

Brees lobt Physis und Führungsqualitäten

Denn kein Geringerer als der erst vor wenigen Monaten in Football-Rente übergetretene Drew Brees pries die besonderen Fähigkeiten des Ballverteilers an.

"Zweifellos ist seine Physis so gut, wie die von allen, die ich bislang gesehen habe", betonte der einstige Quarterback der Chargers am Rande des Trainings: "Alles in allem ist er ein harter Arbeiter, und verfügt über großartige Führungsqualitäten."

Dem 13-maligen Pro Bowler zufolge bilde lediglich "der Himmel die Grenze" für Herbert. Vor allem eine Personalie werde ihn noch weiter voranbringen: "Ich liebe es, dass er jetzt mit Joe Lombardi zusammenarbeitet." Der langjährige Quarterback-Coach von Brees bei den New Orleans Saints übernahm bei den Chargers den Posten des Offensive Coordinators.

"Er verfügt über einen großen Wissensschatz und Erfahrung, nicht nur in Bezug auf die Arbeit mit Quarterbacks, sondern auch auf das ganze System", lobt Brees seinen einstigen Weggefährten: "Ich denke, er ist maßgeschneidert, um Justins Fähigkeiten und die Waffen um ihn herum zur Geltung zu bringen."

