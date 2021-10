München - Die NFL ist zurück in London!

Nach einem Jahr pandemie-bedingter Pause steigt an diesem und dem kommenden Wochenende jeweils eine Partie im Tottenham Hotspur Stadium. Den Auftakt bildet das Duell der Atlanta Falcons und der New York Jets am Sonntag ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und ran.de.

Rund um die Spiele hat die NFL ein buntes Programm auf die Beine gestellt, um die Stadt auf den prominenten Gast einzustimmen und die Fans vor Ort bestens zu unterhalten.

ran nennt die wichtigsten Punkte.

Jets-Legende Mangold besucht Pub

Der Freitag steht dabei ganz im Zeichen der New York Jets. Um 16:30 Uhr (alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit) trainiert die "Gang Green" in London. Um 17 Uhr besucht dann Jets-Legende Nick Mangold die Bar "The Barrowboy & Banker" in 6-8 Borough High Street, die in diesen Tagen als offizieller Jets-Pub fungiert und jeweils um 13 Uhr öffnet.

Der dreimalige All-Pro wird sich den Fragen der Fans stellen. Wegen der Abstandsregeln sind Autogramme und gemeinsame Fotos jedoch nicht möglich, betont der New Yorker Klub.

Falcons-Cheerleaders eröffnen NFL Store

Am Samstag eröffnen die Cheerleaders der Atlanta Falcons um 13 Uhr offiziell den NFL Store am Stadion. Zugleich schaut Ex-Profi Warrick Dunn im offiziellen Falcons-Pub "The Admiralty" am Trafalgar Square vorbei. Auch er wird Fragen der Fans beantworten.

Um 15 Uhr ist Dunn im NFL Store angemeldet, während die Cheerleaders um 16 Uhr den Falcons-Pub beehren.

Straßen am Stadion fast kompletten Spieltag gesperrt

Am Spieltag selbst beginnt der Countdown schon in den Morgenstunden. Um 5:30 Uhr werden die Straßen rund um das Stadion gesperrt und frühestens um 20 Uhr wieder für den Autoverkehr freigegeben.

Das hängt von der Spiellänge ab, 90 Minuten nach dessen Ende schließt das Stadion, dann sind auch die Straßen wieder offen für Fahrzeuge.

Vier Stunden lang werden Fans vor Stadion unterhalten

An der High Road, die direkt am Stadion vorbeiführt, wird den Fans von 9:30 bis 13:30 Uhr einiges geboten. Als Beispiele nennt die NFL Fun-Fotos, Team Areas und Auftritte der Cheerleaders.

Zudem gibt es zahlreiche Essens- und Getränkestände, an denen vor allem typisches US-Food verkauft wird. Aber auch gesündere Optionen sowie Alternativen für Veganer, Vegetarier, Gluten- oder Nussallergiker stehen auf der Speisekarte. Übrigens: Laut NFL würden sich Fans - gerade Frühankömmlinge - im Durchschnitt am Spieltag vier- bis fünfmal stärken.

Stadion öffnet um 12:30 Uhr seine Tore

Ab 11:30 Uhr interviewt der britische NFL-Journalist Neil Reynolds auf dem Minispielfeld in der Welcome Zone vor dem Stadion Gäste. Um 12:30 Uhr öffnet dann das Tottenham Hotspur Stadium seine Tore - also gut drei Stunden vor dem Kickoff.

Die Teams sind erstmals um 14:30 Uhr auf dem Rasen zu sehen - dann steht das Warmup an. Ab etwa 15:20 Uhr werden die beiden Mannschaften vorgestellt und laufen anschließend mit großem Brimborium ein.

"God Save The Queen" erklingt um 15:30 Uhr, gefolgt von "The Star-Spangled Banner". Das Spiel zwischen den Falcons und den Jets soll schließlich um 15:35 Uhr mit dem Kickoff starten. Für beide geht es darum, vor der Bye Week den zweiten Saisonsieg einzufahren.

Am Dienstag steigt der International Combine

Der nächste wichtige Termin - bereits im Hinblick auf die Saison 2022 - steigt am Dienstag ebenfalls im Tottenham Hotspur Stadium. Beim International Combine bringen sich Spieler aus aller Herren Länder für das Internatiopnal Player Pathway Program ins Spiel.

50 Talente sind nach London eingeladen, um sich den NFL-Scouts zu präsentieren. Darunter sind zwölf Deutsche, insgesamt 14 der Spieler waren in der gerade zu Ende gegangenen ELF-Saison aktiv.

Jaguars-Cheerleaders und Ex-Profi mit jeweils zwei Terminen

Ab Freitag beginnt die Vorbereitung auf das zweite London Game. Die Jacksonville Jaguars, die die Miami Dolphins empfangen, trainieren an jenem Tag in London. Ihr ehemaliger Running Back Maurice Jones-Drew wird "The Admiralty" einen Besuch abstatten - der Pub ist in den Tagen der Anlaufpunkt für "Jags"-Fans.

Außerdem wird der Ex-Profi auch beim NFL Store am Stadion vorbeischauen. Das gleiche Programm reißen die Cheeleaders des Teams ab.

Buntes Programm auch am zweiten Game Day

Am Spieltag selbst wird sich das Angebot nicht sonderlich von jenem des ersten Sonntags unterscheiden. Ab 11:30 Uhr wird Reynolds in jedem Fall wieder Gäste auf dem Minispielfeld in der Welcome Zone für Interviews begrüßen.

Der Kickoff des Spiels zwischen den Jaguars und den Dolphins wird auch hier um 15:35 Uhr sein. Diese Partie bildet den großen Abschluss von zehn ganz besonderen London-Tagen der NFL. Willkommen zurück in Europa!

Übersicht der wichtigsten NFL-Termine in London

Sonntag, 10. Oktober: New York Jets at Atlanta Falcons im Tottenham Hotspur Stadium (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und ran.de)

Dienstag, 12. Oktober: International Combine im Tottenham Hotspur Stadium (u.a. mit zwölf deutschen Spielern)

Sonntag, 17. Oktober: Miami Dolphins at Jacksonville Jaguars im Tottenham Hotspur Stadium (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und ran.de)

