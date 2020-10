München - Am 4. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die Tampa Bay Buccaneers die Los Angeles Chargers (Sonntag ab 19 Uhr live auf ran.de). Die wichtigen Infos zu der Partie im Überblick.

Die wichtigsten Personalien und Storys

Herbert oder Taylor - Wer startet?

Es ist die große Frage, die die Chargers-Fans beschäftigt. Nach der sehr kuriosen Verletzung von Starter Tyrod Taylor, dessen Lunge vom Team-Arzt punktiert wurde, durfte Rookie Justin Herbert in den vergangenen beiden Spielen ran. Dabei machte er seine Sache gegen die Kansas City Chiefs sehr gut und hätte sein Team fast zum Überraschungserfolg geführt (20:23-Niederlage).

Vergangene Woche gegen die Carolina Panthers lief es dann aber nicht mehr ganz so gut für Herbert. Er nahm sich Würfe, die für Stirnrunzeln sorgten. Dennoch bewies er, dass er viel Qualität besitzt.

Weiterhin ist unklar, ob Herbert am Sonntag auf dem Feld stehen wird. Für Head Coach Anthony Lynn ist Taylor der Starter, wenn er fit ist. "Ich weiß, was ich von ihm erwarten kann und was er zu leisten im Stande ist", sagte Lynn nach dem Spiel gegen die Chiefs.

Doch ob Taylor bis Sonntag fit wird, ist völlig offen. Eine Entscheidung scheint erst am Spieltag zu fallen.

Mike Evans und die Frage nach seiner Rolle

Insgesamt acht Bucs-Spieler haben beim 28:10-Sieg bei den Denver Broncos einen Ball gefangen. Dabei kam aber nur viermal ein Pass auf den eigentlichen Top-Receiver Mike Evans. Zwei Bälle fing er davon für zwei Yards und zwei Touchdowns. Kurios: Schon bei den New Orleans Saints machte er aus seinem einzigen Catch einen 2-Yards-Touchdown.

Besser lief es für Evans beim Heimspiel gegen die Carolina Panthers. Mit sieben Catches für 104 Yards und einen Touchdown war er der beste Bucs-Receiver. Daher stellt sich die Frage: Warum hat der 27-Jährige solche Zahlen bisher erst einmal aufgelegen?

Sein Quarterback Tom Brady zeigt sich dabei selbstkritisch. "Mike ist einer der besten Receiver der NFL. Ich muss daher Wege finden, ihm den Ball zuzuwerfen und ihn im offenen Feld zu treffen und nicht nur in der Red Zone. Es ist nämlich meine Aufgabe, die freien Spieler zu finden und sie zu bedienen", erklärte der 43-Jährige nach dem Spiel in Denver.

Nicht zu vergessen ist, dass Evans nur einer von vielen guten Spielern in der Bucs-Offense. Da aber sein Positionskollege Chris Godwin aufgrund einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen verpassen könnte, scheint Evans noch wichtiger zu werden. ist

So lief's bisher

Tampa Bay Buccaneers

Die Bucs haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen. Die Offense um Tom Brady wird von Woche zu Woche besser. Brady zeigte gegen die Broncos sein bisher bestes Spiel im Bucs-Trikot. Zudem hat auch Tight End Rob Gronkowski zuletzt gezeigt, dass er so langsam in Form kommt. Seine sechs gefangenen Bälle für 48 Yards war bisher die beste Perfomance für sein neues Team.

Bei der so guten besetzten Offense wird gerne die Defense vergessen. In den vergangenen zwei Spielen gelangen ihr elf Sacks und sechs Turnover. Zudem stellen die Bucs mit der starken Defensive Line um Jason Pierre-Paul, bisher drei Sacks, und dem letztjährigen Sack Leader, Shaq Barrett, eine der besten Laufverteidigungen der Liga. Gepaart mit einer guten Secondary stellt Tampa eine der effizientesten Defenses der NFL.

Los Angeles Chargers

Die aktuelle Saison wechseln sich wieder Licht und Schatten ab. Dem glücklichen Sieg gegen die Cincinnati Bengals folgten eine knappe Niederlage nach Verlängerung gegen die Kansas City Chiefs und eine unnötige Pleite bei den Carolina Panthers.

Das Team muss also zulegen. Das fängt bei der Offense, die viel Potenzial hat, aber mit nur fünf Touchdowns bisher zu wenig Punkte erzielt hat, an. Mit 17,3 Punkten pro Spiel sind sie das viertschlechteste Team in dieser Kategorie. Eine Steigerung muss her, egal ob Tyrod Taylor oder Justin Herbert startet.

Gleichzeitig muss auch die Defense noch zulegen. Wie schon im vergangenen Jahr hat sie große Probleme, Turnover zu produzieren. Eine Interception und ein recoverter Fumble sind zu wenig für das vorhandene Talent. Auch Trainer Anthony Lynn muss sich steigern, will er 2021 noch an der Seitenlinie stehen.

Fantasy-Tipp: Keenan Allen

Der Wide Receiver der Chargers hat zwei verdammt starke Spiele hinter sich. 228 Yards und einen Touchdown fing er mit Herbert als Quarterback. Er passt perfekt zum starken Arm des Rookies und dürfte seine Klasse auch gegen die Bucs zeigen, sofern Herbert startet.

Sollte das nicht der Fall sein, empfiehlt es sich auf Mike Evans umzuschwenken, der gegen eine angeschlagene Chargers-Secondary viele Yards produzieren dürfte.

Sebastian Mühlenhof

