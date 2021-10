Los Angeles/München - Es war die Schocknachricht der Offseason für die Los Angeles Rams: Im Juli riss sich Running Back Cam Akers die Achillessehne. Doch der 22-Jährige könnte noch in dieser Saison sein Comeback in der NFL feiern.

Wie die Rams mitteilten, ist Akers bei einer eventuellen Teilnahme an den Playoffs möglicherweise wieder mit dabei. "Ich will nicht überheblich sein, aber wenn wir es schaffen, die Playoffs zu erreichen, vermuten wir, dass Cam zur Verfügung steht", sagte Head Coach Sean McVay im Gespräch mit "The Athletic".

"Er ist mit 80 Prozent seines Körpergewichts bei 10 Meilen pro Stunde ziemlich mühelos gelaufen", zeigte sich McVay begeistert von den Fortschritten seines verletzten Spielers.

Rams voll auf Playoff-Kurs

Und die Franchise aus Los Angeles darf sich tatsächlich große Hoffnungen auf die Playoffs machen. Nach sieben Spielen steht an der Westküste nur eine Niederlage zu Buche. In der NFC West werden sie nur von den ungeschlagenen Arizona Cardinals getoppt. Die Chancen, dass Akers noch in dieser Saison sein Comeback feiern könnte, stehen somit alles andere als schlecht.

"Wenn wir ihn zurückbekommen, ist das für unser Team ein unglaublicher Gewinn", freut sich McVay über die mögliche Rückkehr von Akers. Der Zweitrundenpick des vergangenen Jahres legte ein starkes erstes NFL-Jahr hin.

Die Rams führte er als Rookie mit 145 Carries für 625 Yards an. Auch für die aktuelle Saison wurde er als Nummer-1-Rusher seines Teams gehandelt. Doch dann verletzte sich Akers in einer privaten Trainingssession.

Sein Comeback könnte das große Running-Back-Talent nun früher als gedacht feiern, vielleicht sogar mit guten Aussichten auf den ganz großen Wurf. Mit einem fitten Akers würden die Chancen der Rams auf den Super Bowl zumindest nicht sinken - im Gegenteil.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.