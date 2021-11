München - Wenn die Los Angeles Rams am Montag auf die San Francisco 49ers treffen, schaut die NFL-Welt gespannt zu.

Es könnte das erste Mal sein, dass die Rams in Vollbesetzung und damit mit ihrem neuen Superteam an den Start gehen. Neben Linebacker-Star Von Miller könnte auch der kürzlich verpflichtete Odell Beckham Jr. sein Debüt für LA geben.

OBJ-Einsatz im Bereich des Möglichen

"Wir werden sehen, aber wir wollen nichts überstürzen", erklärte Sean McVay gegenüber "ESPN" auf die Frage, ob "OBJ" bereits am Montag im Kader der Rams stehen wird. Der Wide Receiver flog erst gegen Ende der Woche in die Stadt der Engel, um dort seinen neuen Vertrag zu unterschreiben.

"Wenn er uns gegen die 49ers schon helfen kann, dann wird auf jeden Fall dabei sein", sagte der Head Coach weiter über ein mögliches Debüt seines neuen Star-Spielers. Wie das "NFL Network" berichtet, sei McVay schon immer ein Fan des extravaganten Wideouts gewesen.

So soll der Erfolgscoach der Rams bereits während Beckhams Zeit bei den New York Giants ein Auge auf den Spieler geworfen haben. Letztlich war das Angebot der Browns im Jahr 2018 jedoch zu gut, sodass die Rams hier nicht mithalten können. Drei Jahre später kommt es dann doch noch zur Zusammenarbeit der beiden Ausnahmekünstler.

Mehr 10-Personnel bei den Rams?

Um den 29-Jährigen zu einem Wechsel nach Los Angeles zu bewegen, mussten die Rams zunächst einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Nach einem Video-Call mit Cornerback Jalen Ramsey, der den gesamten Wide-Receiver-Room schnell von "OBJ" überzeugen konnte, wandte sich auch der Head Coach persönlich an den Passempfänger.

"Wir werden mit vier Receivern spielen und mit 10 Personnel", soll McVay laut dem "NFL Network" gesagt haben: "Wir werden dich hier her holen und einen Super Bowl gewinnen", gab der Übungsleiter zu verstehen.

Mit 10 Personnel wird ein System beschrieben, in dem neben den vier Wide Receivern nur ein Running Back (1) als Passempfänger berechtigt ist. Die '0' steht hierbei für die Anzahl der Tight Ends, die während eines solchen Spielzugs nicht vorkommen.

Gut möglich also, dass es bereits am Montag gegen die 49ers eine solche Systemumstellung bei den Rams zu beobachten ist. Neben Cooper Kupp, Robert Woods, Van Jefferson könnte dann erstmals auch Odell Beckham Jr. als Passempfänger für Quarterback Matthew Stafford in Frage kommen.

