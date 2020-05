München/Los Angeles – Es hätte so schön sein können. Neues Stadion, neues Glück. Seit 2016 befindet sich das SoFi Stadium in Los Angeles im Bau. In wenigen Wochen soll es fertiggestellt werden, damit die Rams und Chargers ihre Spiele in Zukunft nicht mehr im veralteten Los Angeles Memorial Coliseum bzw. im viel zu kleinen Dignity Health Sports Park austragen müssen.

Womöglich müssen beide Teams 2020 aber doch ganz wo anders spielen.

Der Verwaltungsbezirk Los Angeles wird aller Voraussicht nach im Zuge der Corona-Pandemie die Stay-At-Home-Maßnahmen bis mindestens Juli erweitern, wie die verantwortliche Gesundheits-Direktorin Barbara Ferrer bekannt gab. Sollten diese Maßnahmen dann noch über den 31. Juli hinaus verlängert werden, würde das Auswirkungen auf die beiden NFL-Franchises haben.

Trainingsstätten der Teams nicht direkt betroffen

Während die Trainingsstätten der Los Angeles Rams und Chargers, die in Ventura County bzw. Orange County liegen, nicht von den Maßnahmen betroffen sind, ist es das neue SoFi Stadium hingegen schon. Bereits Mitte August sollen eigentlich die ersten Preseason-Spiele dort stattfinden.

"Wir bereiten uns darauf vor, die NFL Saison 2020 so zu bestreiten, wie es der Spielplan vorgibt. Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen für alle Spieler, das Personal und Zuschauer. Das beinhaltet auch die Spiele im SoFi Stadium", ließ NFL-Sprecher Brian McCarthy gegenüber der "Southern California News Group" verkünden.

McCarthy ergänzte allerdings auch: "Wir werden vorbereitet sein, Anpassungen vorzunehmen, falls notwendig, wie wir es bereits während der Offseason getan haben, als wir gezeigt haben, dass wir wichtige Aktivitäten wie die Free Agency, das virtuelle Offseason-Programm und den NFL Draft 2020 sicher und effizient durchführen können."

Neue Verhandlungen mit der NFL Players Association?

Bereits vor einigen Tagen wurde das Allegiant Stadium, neue Spielstätte der Las Vegas Raiders, als möglicher Ausweich-Spielort für die Rams und Chargers ins Spiel gebracht.

Sollte die NFL Auslagerungen der Teams aus Kalifornien in Erwägung ziehen, würde das Verhandlungen mit der NFL Players Association nach sich ziehen, da die Spieler für die Saison aus ihrer eigentlichen Heimat (dauerhaft) in einen anderen Bundesstaat verlagert werden und ihnen dadurch neue Rechte zustehen würden.

