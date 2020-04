München/Kentucky - Die Kentucky Wildcats spielen gegen die South Carolina Gamecocks. Sieben Minuten vor Schluss liegen die Wildcats mit 0:24 hinten, als etwas Unerwartetes geschieht. Receiver Lynn Bowden, der mit drei Catches für 18 Yards bis dato komplett abgemeldet wurde, übernimmt als Quarterback - und das nicht nur für einen Trickspielzug.

Routiniert führt Bowden die Offense über 84 Yards das Feld hinunter und schließlich zum Touchdown. Der Score war an diesem Abend zwar nur Ergebniskosmetik, sollte darüber hinaus aber Signalwirkung haben.

Das Besondere daran: Es war nicht etwa die Idee des Coaches, sondern der Quarterback-Wechsel geschah auf Drängen des Spielers. Bowden hatte das Trainerteam um Head Coach Mark Stoops während des gesamten Spiels damit genervt, ehe er spät im Spiel seinen Willen bekam.

Die sichtlich überraschten Fans in Kentucky hatten dabei längst vergessen, dass der Youngster an der High School in Youngstown, Ohio als Dual-Threat Quarterback noch der gefeierte Star war und eigentlich für diese Position auch von den Wildcats verpflichtet wurde, eher er dann wenig später doch zum Receiver umgeschult wurde.

Lynn Bowden - Das Schweizer Taschenmesser der Wildcats

Bereits in seiner Anfangszeit bei den Wildcats kam Bowden auf mehreren Positionen zum Einsatz. So spielte er nicht nur Wide Receiver und später auch Quarterback, sondern war auch der wichtigste Returner des Teams und auf dem besten Weg, ein seltener Two-Way-Player zu werden. Als wäre dies nicht schon genug, probierte er sich im Training auch noch als Nickel Cornerback.

Seine Arbeitseinstellung und vielseitige Leistungsfähigkeit machten ihn bereits als Freshman zum Leader des Teams und einem Liebling der Coaches. Und auch seine schnell Auffassungsgabe und Lernfähigkeit imponierten. Er sog die Informationen einfach wie ein Schwamm auf.

Vor seiner Zeit am College hatte Bowden keine Minute als Wide Receiver gespielt. Fünf Monate später fing er 17 Pässe für 210 Yards und wurde in das All-Freshman Team der Southeastern Conference (SEC) gewählt. Im zweiten Jahr führte er Kentucky dann sogar in den Kategorien Receptions (67), Receiving Yards (745) und Touchdown Catches (5) an.

Das innere Bestreben, als Playmaker zu agieren und den Ball dauerhaft in den Händen zu halten, ließ ihn dabei aber nie los.

Rückbesinnung zum Quarterback fruchtet

Im dritten Jahr kam es dann zu besagter Umstellung. Infolge reiflicher Überlegung nach dem einschneidenden Spiel entschieden sich die Wildcats Coaches dann für die dauerhafte Lösung als Quarterback.

Anfangs war Bowden der Rost im Training bei seinen Würfen noch deutlich anzumerken. Kurze Zeit darauf war davon aber nichts mehr zu merken. Der 22-Jährige lernte das Playbook in Windeseile und eignete sich das nötige Quarterback-Repertoire schlafwandlerisch schnell an.

Auf die Frage, wie lange er zum Verständnis der Protections durch seine Line gebraucht habe, antwortete der Spieler gegenüber "ESPN" trocken: "Eine Woche".

Und die Erfolge sollten sich schnell einstellen. In seinem ersten Spiel, nachdem er nach Woche fünf als Vollzeit-Quarterback übernommen hatte, warf Bowden für 78 Yards, einen Touchdown und keine Interceptions. Zudem lief er für 196 Yards und zwei Touchdowns.

Seine Vielseitigkeit sollte die gegnerischen Teams vor arge Probleme stellen. Gegen Georgia, eine der besten Defenses des Landes, lief er für 99 Yards und übertraf die Marke von 200 Rushing Yards dann im Spiel gegen Missouri.

Kentucky erreichte mit Bowden als Starting Quarterback eine Bilanz von 6-2, wobei er 35 von 74 Pässen für 403 Yards und drei Touchdowns an den Mann brachte. Mit 1468 Rushing Yards führte er zudem die SEC an und erzielte starke 13 Rushing Touchdowns.

Vergleiche mit Taysom Hill

Die NFL-Scouts waren bereits zuvor an Bowden interessiert, aber die Positionsänderung rief die Talentsucher dann wirklich auf den Plan. Vergleiche mit der ehemalige Kentucky-Größe Randall Cobb wurden gezogen.

Und auch die Ähnlichkeit mit Quarterback Taysom Hill von den New Orleans Saints war nicht von der Hand zu weisen, der ähnlich wie Bowden nicht als reiner Quarterback einzustufen ist und der der Offense so viel mehr geben kann, also nur den Ball zu werfen.

In Sachen Running Game und der Entwicklung seiner Reads auf die Defense gibt Bowden dabei ganz ungeniert Lamar Jackson als Inspiration an: "Zu sehen, wie er sich bewegt, wie er läuft, das war eine wunderbare Sache."

Gute Aussichten im Draft

Eine Verletzung hinderte Bowden jedoch daran, am NFL Scouting Combine teilzunehmen. Und die Coronavirus-Pandemie nahm ihm zudem die Chance, beim Pro Day weiter Eigenwerbung zu betreiben.

Sein Skill Set dürfte für viele Teams aber dennoch sehr verführerisch sein. Todd McShay von "ESPN" schätzt Bowden etwa als Zweit- oder Drittrundenpick ein. Er sei "so etwas wie der NFL-Spielertyp von heute".

Als Vollzeit-Quarterback in der NFL sieht man Bowden an seinem College aber nicht: "Wird er ein Vollzeit-Quarterback in der NFL sein? Nein, ich glaube nicht, dass irgendjemand das denkt", erklärte Kentuckys Assistant Coach Darin Hinshaw:

"Aber könnten Teams mit ihm als Quarterback in eine ähnliche Situation wie bei den Wildcats kommen? Ja, ich glaube, das denken sie. Alles, was man tun kann, um sich in diesem Sport einen Vorteil zu verschaffen, wird von den Jungs in Betracht gezogen. Und das kann man mit ihm erreichen."

Vielseitigkeit als Türöffner

Bowden sieht sich selbst als einen Spielertyp wie Deebo Samuel von den San Francisco 49ers - in erster Linie als Wide Receiver. Der gegnerische Defenses mit seiner Vielseitigkeit aber vor arge Missmatches stellen kann.

Grundsätzlich ist Bowden seine Position aber egal. In den Special Team wolle er aber auch weiterhin vertreten sein. Er würde sogar Tight End spielen, wenn man ihn denn dort aufstellen würde.

Mit seiner Vielseitigkeit will Bowden den Durchbruch schaffen: "Meine Denkweise ist, dass ich komme, um jemandem den Job wegzuschnappen. Und das in meinem ersten Jahr dort, nicht erst in drei Jahren."

Daniel Kugler

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.