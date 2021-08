München/Foxborough - "Wir haben diesbezüglich keinen Zeitplan, das kann ich nicht sagen." Das antwortete Bill Belichick, Head Coach der New England Patriots, gewohnt stoisch auf die neugierigen Nachfragen der Journalisten nach der Wahl des Starting Quarterbacks in Woche eins gegen die Miami Dolphins.

Das Duell zwischen Rookie Mac Jones und Routinier Cam Newton ist offener denn je. Beide Spieler interpretieren ihre Position völlig anders und haben ganz andere Stärken, was die Wahl noch schwieriger macht.

Wer am Ende die Nase vorn hat? ran macht den Check.

Erfahrung, Protection und Training Camp: Das spricht für Cam Newton

Er kann es doch

Was viele Leute und Fans in und um die NFL in den vergangenen Monaten in der Diskussion um Cam Newton vergessen: Er ist der erste Pick des Drafts 2011, hält einige NFL-Rekorde und wurde 2015 zum MVP gewählt. Die Qualität, die er besitzt, steht außer Frage.

Die Situation, in der Newton im vergangenen Sommer war, war keine einfache. Nicht nur wurde er kurz vor Saisonstart erst verpflichtet, es war die Pandemie-Saison der NFL. Meetings wurden virtuell abgehalten, Facilities wurden geschlossen und Zeit, sich an seine Offense zu gewöhnen, bekam er auch kaum.

Zudem wurde Newton Opfer des Phänomens "Recency Bias". Man erinnert sich immer an die letzten Leistungen eines Spielers. Doch in Woche eins bis drei lieferte Newton ab, warf für 714 Yards und erlief weitere 149 Yards Raumgewinn. Oben drauf kamen insgesamt sechs Touchdowns.

Dann allerdings infizierte sich Cam mit Covid-19 und musste zwei Wochen pausieren - danach war er nicht mehr der selbe Newton. Es folgten nur noch vereinzelte Spiele, wo er überzeugende.

Die Beschützer sind alles

Was in der vergangenen Saison sicher nicht geholfen hat, war die angeschlagene Offensive Line, die bereits Tom Brady in seiner letzten Saison als Patriot graue Haare bereitete. Nur beim Spiel gegen die New York Jets in Woche neun blieb Newton von Sacks verschont. Das Ergebnis: Ein 30:27-Sieg, 290 Total Yards von Newton und zwei Rushing Touchdowns. Ein Paradebeispiel, wie sich die Fans in Boston die Offense der Patriots öfter gewünscht hätten.

In dieser Spielzeit dürfte die Offensive Line der Patriots, sollten keine größeren Verletzungen anfallen, ihren Quarterback deutlich besser beschützen. Das Portal "Pro Football Focus" sieht die O-Line von New England als eine der drei Besten in dieser Saison. Das heißt allerdings auch: Eine "Ausrede" weniger für Cam, sollte die Leistung nicht stimmen.

Cam hat alles gesehen

Es gibt nicht viele Quarterbacks in dieser Liga, die von sich behaupten können, sie wären MVP gewesen und hätten im Super Bowl gestanden, genau nur fünf: Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, Matt Ryan und eben Cam Newton. Zehn Jahre lang gehörte er zu den besten Quarterbacks der Liga.

Dabei sind nicht nur die sportlichen Qualitäten entscheidend, sondern auch die Erfahrung. Die Routine, nahezu jede Defense-Formation schon einmal gesehen zu haben, nach einem Fumble im Super Bowl nach dem Ball zu hechten und auch die Erfahrung, vielleicht nicht immer mit dem Kopf voraus in ein Tackling zu springen.

Mit 32 Jahren gehört Cam auch bereits zu den älteren Eisen der Liga und mit jenem Alter kommt bekanntlich auch Weisheit. Seine sportlichen Qualitäten sind noch immer über jeden Zweifel erhaben.

Laissez-faire Attitüde, Regression und Verletzungsanfälligkeit: Das spricht gegen Cam Newton

Newton zu lasch mit Corona-Regeln?

Wer Cam Newton kennt, der weiß, dass sich der ehemalige MVP gerne mal extravagant kleidet. Sei es ein auffälliger Hut oder ein gelber Anzug, Cams Kleiderschrank kennt keine Grenzen. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, im Training alles rauszuhauen. "Er arbeitet sehr sehr hart und ist äußerst fokussiert", sagte Belichick im August des vergangenen Jahres.

Am vergangenen Wochenende jedoch musste Cam dem Training fern bleiben, er war als Risikokontakt einer Person eingestuft worden, die sich mit Covid-19 infiziert hatte. Womöglich hat Newton die laschen Corona-Regeln in den USA ausgenutzt. Das ist legitim, aber vielleicht nicht das beste Verhalten, wenn man um den Job als Starting Quarterback in der NFL kämpft.

Offensichtliche Regression bei Cam

Die vergangenene Saison von Newton war die schwächste seiner Karriere. Zwar war die Passgenauigkeit mit 66 Prozent die zweitbeste seiner Karriere, allerdings erzielte das Produkt der University of Auburn nie weniger Touchdowns als in der vergangenen Saison (20) und nie weniger Yards Raumgewinn (3.249) als in der vergangenen Spielzeit.

Natürlich abgesehen von 2019, als Cam bis auf anderthalb Spiele die ganze Saison verletzt fehlte. Das Abbauen seiner Leistung ist also keine subjektive Sichtweise, sondern mit Zahlen zu untermauern.

Noch immer nicht gesund?

Dass Newton 2019 aussetzen musste, lag an der Schulter-Operation, der er sich unterziehen musste. Schon damals war fraglich, ob ein Athlet mit der Spielweise, wie er sie an den Tag legt, dies unbeschadet überstehen würde. Die Antwort haben die Carolina Panthers jedenfalls schnell gefunden: Nein. Sie entließen ihren langjährigen Star vor der Saison 2020.

Noch bis heute sehen die Wurfbewegungen von Newton teils etwas hakelig aus. Zwar scheint der Läufer Cam Newton wieder der Alte zu sein, immerhin hatte er in der vergangenen Saison nur zwei Rushing Touchdowns weniger als in seiner Rekordsaison 2011, aber der Passgeber Cam Newton sieht noch immer nicht optimal aus. Ob er schmerzfrei ist oder nicht, darüber lässt sich nur spekulieren.

Die Zukunft, Nick Saban und Tom-Brady-Gen: Das spricht für Mac Jones

Wenn nicht jetzt, dann später

Mac Jones ist eine Premiere für Head Coach Belichick. Noch nie hatte der Nachfahre jugoslawischer Einwanderer einen Quarterback in der ersten Runde des Drafts gezogen - bis 2021. An Stelle 15 entschieden sich die Pats für Jones.

Auf lange Sicht wird der Starting Quarterback der Patriots Mac Jones heißen, daran dürfte wenig Zweifel bestehen. Der gerade erst 23 Jahre alt gewordene Rookie aus Alabama ist die Zukunft der Patriots Franchise. Auch, wenn sein Steigerungspotenzial im Gegensatz zu anderen Rookies wie beispielsweise Justin Fields oder Trey Lance womöglich nicht so hoch ist. Jones ist dafür Stand jetzt wohl am ehesten NFL-bereit.

Mit dem Nick-Saban-Gütesiegel empfohlen

Nick Saban, Jones' ehemaliger Head Coach im College bei der University of Alabama, ist ein guter Freund und ehemaliger Assistent seines jetzigen Head Coaches in New England. Bei dem Scouting für den späteren Erstrundenpick gab es im Vorfeld des Drafts Gespräche zwischen Saban und Belichick. Berichten zufolge soll Saban seinen Schützling der Franchise aus New England empfohlen haben. Diese Meinung soll Belichick hoch gewichtet haben.

Ohnehin, wenn Nick Saban von etwas eine hohe Meinung hat, dann liegt er damit selten falsch. Seit 2007 ist er der starke Mann bei den Alabama Crimson Tide und gewann insgesamt sieben Mal die National Championship. Er ist so etwas wie der Belichick des College Footballs. Nicht umsonst dürften sich die beiden so gut verstehen.

Ein bisschen wie Tom Brady

Im Gegensatz zu Cam Newton ist Mac Jones ein sogenannter Pocket Passer, er läuft also eher selten aus dem Bereich zwischen seinen Offensive Tackles raus. Das ist zwar im heutigen College Football eher eine Seltenheit, ist aber genau das, womit die Patriots zwischen 2001 und 2018 sechs Super Bowls gewannen.

Der Vergleich mit Tom Brady ist natürlich unfair, aber vom Spielstil ähneln sich "TB12" und Jones, daran besteht kein Zweifel. Das dürfte auch Offensive Coordinator Josh McDaniels in seiner Arbeit entgegenkommen.

Ähnlich wie der mittlerweile siebenmalige Super Bowl Champion arbeitet auch Jones in seiner Pocket unauffällig, aber effizient. NFL-Experte Nick Wright sagte zu Jones: "Bei Alabama war er ungefähr der neunt-spektakulärste Spieler in der Offense".

Doch daran ist nichts Verwerfliches. Jones gewann am Ende schließlich mit Rekordwerten die National Championship.

Auch ihm kommt natürlich die fabelhafte Offensive Line zu Gute. Jones ist zwar kein Playmaker, aber er operiert haargenau und trifft kleinste Fenster, wenn seine Pocket stabil ist, was mit der O-Line in Foxborough kein Problem sein sollte. Zudem wurden mit Hunter Henry und Jonnu Smith zwei große Tight Ends verpflichtet, die im Passspiel schwer zu decken und einfacher für einen Quarterback zu treffen sind, als schnelle Receiver.

Niedriges Potential, Performance unter Druck, mediale Aufmerksamkeit: Das spricht gegen Mac Jones

NFL-ready - und dann?

Wie bereits beschrieben: Von allen Quarterbacks, die in der ersten Runde des NFL Drafts 2021 ausgewählt wurden, dürfte Mac Jones am ehesten bereit für die NFL sein, aber auch das niedrigste Potenzial besitzen.

Aus dem 23-Jährigen wird weder ein begnadeter Athlet, so wie es Cam Newton in dem Alter war, noch ein Spieler, der mit seinen Läufen Angst und Schrecken in der Liga verbreitet. Dahingehend ist Jones zu limitiert.

Wie genau ist Jones noch, wenn der Druck kommt?

Die NFL ist voll von unglaublichen Athleten, die auch zu Mac Jones öfter durchkommen werden, als es noch im College der Fall war. Dort war er Teil einer unglaublichen Mannschaft, die quasi nicht geschlagen werden konnte. Das ist bei den New England Patriots nicht der Fall.

Mit Kendrick Bourne und Nelson Agholor rüsteten die Pats zwar auf der Receiver-Position auf, doch die sind noch lange nicht so dominant wie seine Receiver aus Alabama, De'Vonta Smith und Jaylen Waddle. Wie Jones also agiert, wenn sein Team nicht vom Talent und Coaching haushoch überlegen ist, wird sich zeigen müssen.

Wenn Jones startet, sind alle Augen auf ihn gerichtet

Die mediale Welt in der NFL ist eine andere als noch im College. Sollte Bill Belichick Mac Jones zum Starter ernennen, dann wird das Spiel gegen die Miami Dolphins in Woche eins eine noch höhere Aufmerksamkeit genießen, sowohl von Fans als auch Medien und Experten, als ohnehin schon. Diesem Druck müsste Jones standhalten.

Ob er das schafft, steht in den Sternen. Bei Newton wüssten wohl alle in der Facility der Patriots, dass er diesem Druck standhalten kann. Gerade nach dem letzten Jahr.

Für wen sich Belichick am Ende auch immer entscheidet, er hat genug Erfahrung, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Und sollte der eine schwächeln, dann brennt der andere schon darauf, einzuspringen.

Kai Esser

