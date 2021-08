München/Foxborough - Es ist eins der offensten und spannendsten Quarterback-Duelle in dieser Offseason: Cam Newton gegen Mac Jones. Wer der Mann Under Center bei den New England Patriots wird, ist völlig offen.

ran zeigt, wie der aktuelle Stand in diesem Positionskampf ist, 13 Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen die Miami Dolphins.

Das sagt der Coach

Der, der am Ende entscheiden muss, wer der Starting Quarterback ist und die Verantwortung für jene Entscheidung trägt, ist der Head Coach Bill Belichick. Nachdem er sich eigentlich relativ früh festgelegt hatte, dass Cam Newton der Starter sein wird, ließ der 69-Jährige es bis zuletzt offen.

"Ich habe heute viele Jungs gesehen, die um ihren Job spielen", sagte Belichick nach dem 22:20-Erfolg gegen die New York Giants. "Das betrifft nicht nur die Beiden, wir haben einige Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich schon, mir die Tapes anzuschauen", ergänzte er.

Ob sich Belichick wirklich noch nicht entschieden hat, das wissen wohl nur er und Offensive Coordinator Josh McDaniels. Wann die Entscheidung auch öffentlich fällt, ist noch nicht bekannt.

Das sagen die Protagonisten

Einer der Spieler, die nach dem Spiel gegen die Giants für Pressefragen zur Verfügung standen, war Mac Jones. Dabei gab sich der 23-Jährige, wie schon seit seinem Draft zu den Patriots, bescheiden. Er scheint den "Patriot Way" schon verinnerlicht zu haben, denn das, was er sagte, hätte auch von seinem Head Coach stammen können:

"Wir haben gut gespielt, aber es war nur die Preseason. Wir haben noch viel Arbeit vor uns", so Jones diplomatisch. Auf die Frage, wie viel wohler er sich in der Offense fühle, sagte er: "Ich denke wir alle fühlen uns wohler." Wiederholend stellte die neue Nummer zehn der Patriots fest, dass man "noch eine Menge Arbeit habe".

Ein bisschen erinnerte die Fragerunde an Mac Jones an die ikonische "On to Cincinnati"-Pressekonferenz von Bill Belichick im Jahr 2014. Nur das der 23-Jährige stets freundlich und höflich, fast schon brav allen Fragen lauschte und sie nach bestem Gewissen beantwortete. "Ich kümmere mich nur um das, was jetzt ist", sagte der 15. Pick des 2021er Drafts.

Und Cam Newton? Der wollte in letzter Zeit überhaupt nicht über den Positionskampf mit dem Rookie sprechen. "Ich versuche hier nur meinen Job zu erledigen", so Newton nach dem 35:0 gegen die Philadelphia Eagles in der Vorwoche. "Hoffentlich gibt es noch viele Sonntage, wo ich den Fans Geschenke machen kann", sagte der ehemalige MVP, angesprochen auf den Ball, dem er nach seinem Touchdown-Pass einem Fan schenkte.

"Es geht darum, abzuliefern", zeigte sich Newton als ein Mann der klaren Worte. Der 32-Jährige dürfte wissen, dass er derjenige ist, der etwas zu verlieren hat.

Das sagen die Statistiken

Beide Quarterbacks kamen in allen Preseason-Spielen zum Einsatz und beide zeigten Höhen. Jones davon allerdings mehr: 69 Prozent seiner Bälle brachte er an und erzielte damit 389 Yards Raumgewinn bei einem Touchdown und, was wichtig für einen Rookie ist, keinen Turnover.

Cam steht dem nur in wenig nach, 67 Prozent der Bälle brachte er an den Mann. Neben einem Touchdown warf er allerdings auch eine Interception, an der er jedoch wenig Schuld hatte.

In Sachen sogenannter "Pocket Awareness" hat Newton einen besseren Job gemacht. Während Jones ganze fünf Mal gesackt wurde, lag Cam keinmal am Boden. Die Statistiken sind also de facto ausgeglichen.

Das sagen die Experten

Die Meinung unter den NFL-Experten ist gespalten. Nick Wright sagte etwa in der Radioshow "The Herd": "Das hier sollte eigentlich gar kein Wettkampf sein, aber Cam war fünf Tage raus und Mac hat die Coaches beeindruckt. Aber man wird Mac Jones nicht mental verlieren, wenn er nur der Backup ist. Andersrum jedoch könntest du Cam verlieren, wenn du ihn nicht in Woche eins aufs Feld schickst."

Allerdings machte Wright auch klar: "Sobald Cam ein Spiel verpasst, weil er sich Covid-19 eingefangen hat oder ein enger Kontakt ist, dann ist es vermutlich Mac Jones' Job." Cam Newton ist noch nicht gegen das Coronavirus geimpft und kann daher als sogenannter "Close Contact" vom Training ausgeschlossen werden, wie bereits in der vergangenen Woche passiert.

Eric Mangini, Analyst bei NFL-Übertragungen des Senders "Fox" glaubt dagegen an Jones: "Cam hatte 2020 große Probleme im Passspiel, jetzt hat er eine Woche wegen Covid-Protokollen im Training gefehlt. Ich denke, Bill sucht nach Konstanz und Verlässlichkeit und wenn man stetig Angst haben muss, dass der Quarterback fünf Tage im Training fehlt, bietet Cam das nicht", so der ehemalige Assistent von Bill Belichick.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Mark Schlereth, dreimaliger Super Bowl Sieger und ebenfalls Analyst bei "Fox": "Der Impfstatus könnte die Entscheidung in Richtung Mac Jones kippen. Es ist ohnehin nur eine Frage der Zeit, ob er schon dieses oder erst nächstes Jahr übernimmt, ob Woche eins, Woche vier oder Woche sieben."

"Es gibt ein altes Sprichwort", fuhr Schlereth fort. "Availibility is the best ability (zu deutsch: Verfügbarkeit ist die beste Fähigkeit, Anm. d. Red.), daran glaubt auch Bill Belichick als Coach der alten Schule."

Ob sich Belichick insgeheim vielleicht schon entschieden hat, ist nicht überliefert. Aber wenn, dann wird er es der Medienwelt sicher noch nicht verraten.

