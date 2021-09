München - Am Sonntag treffen die New York Jets auf die New England Patriots (live auf ran.de um 19 Uhr). Dann stehen sich mit Zach Wilson und Mac Jones auch zwei Rookie-Quarterbacks gegenüber, die im ersten NFL-Spiel ihrer Karriere beide, trotz Niederlage, eine gute Leistung gezeigt haben. Grund genug, um sich die Stärken und Schwächen beider Spieler genauer anzuschauen.

Mac Jones: "Tom Brady light"?

Ruhig bleiben! Durchatmen. Niemand sagt, dass Mac Jones die nächste Quarterback-Legende wird. Vergleicht man jedoch die Stärken und Schwächen von Mac Jones mit denen von Tom Brady, kann man Gemeinsamkeiten feststellen. Mac Jones ist ein klassischer Quarterback. In der Pocket recht sicher. Kurze und mittellange Pässe kommen mit hoher Genauigkeit bei seinen Receivern an. Bei seinem Debüt brachte er 74% seiner Passversuche an den Mann. Rekord in der NFL für einen Rookie!

In seiner College-Zeit fällte der 23-jährige selten schlechte Entscheidungen. Bei den Alabama Crimson Tide warf er in der Saison 2020 nur vier Interceptions.

Außerhalb der Pocket wird Jones keine Bäume ausreißen, ein Lamar Jackson wird er im Laufe seiner Karriere sicher nicht. Die Armstärke und langen Pässe eines Patrick Mahomes oder Russell Wilson legt er auch nicht an den Tag. Das System der Patriots passt zu den Stärken von Mac Jones. Zehn bis 15 Yard Pässe auf die Wide Receiver und Tight Ends. Solides Running-Game der Runningbacks. Alles Dinge, die den Fans der Patriots aus der Vergangenheit bekannt vorkommen dürften.

Zach Wilson: "Neuer Star im Big Apple"?

Die New York Jets blicken auf eine große Historie gescheiterter, junger Quarterbacks zurück. Sam Darnold, Geno Smith, Mark Sanchez - um nur ein paar zu nennen. Nun soll es Zach Wilson richten! Die Anlagen dazu hat der Ex-BYU-Quarterback allemal.

Wilson und Jones sind grundverschiedene Quarterback-Typen. Anders als Jones lebt Wilson von seinem Arm. Tiefe, aber gleichzeitig genaue Würfe sind für den 22-Jährigen kein Problem. Außerhalb der Pocket kann sich Wilson gut bewegen. Auch er ist nicht der "neue" Lamar Jackson, aber deutlich besser als Mac Jones.

Seine Stärken könnte aber zu Beginn seiner Karriere zu Problemen führen. Zu früh die Pocket verlassen oder "einfach lange Dinger nach vorne werfen" kann im College gut gehen. In der NFL wird dies jedoch gnadenlos bestraft.

Wer wird der bessere Quarterback?

Ein Blick in die Glaskugel ist naturgemäß schwierig. Mac Jones könnte in der NFL schneller Erfolg haben, da sein Spielstil in die NFL und in das System der Patriots passt. Zach Wilson hingegen hat vielleicht mehr Potenzial in der Spitze. Sollte dieser sein Potenzial komplett ausschöpfen können und nicht das Pech anderer Jets-Quarterbacks vor ihm haben, werden die Fans in New York noch sehr viel Freude an ihm haben. Beide sind auf ihre eigene Art und Weise unglaublich spannende Prospects.

Philipp Schmalz

