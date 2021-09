München - Endlich wieder NFL, endlich wieder Fantasy! Unser NFL Fantasy Manager ist zurück für die Saison 2021 - und du kannst wie gewohnt fette Preise gewinnen.

Melde dich jetzt für die neue Saison beim NFL Fantasy Manager an und lade deine Freunde ein. Erstelle deine eigene Liga und zeig, was du drauf hast. Wie der Fantasy Manager funktioniert, kannst du hier nachlesen.

Gewinnen einen Trip zu einem NFL London Game 2022

Als Hauptpreis winkt dir eine Reise zu einem NFL London Game 2022 inklusive Flug und Unterkunft. Zusätzlich hast du jede Woche die Chance, Madden NFL 22 von EA Sports für deine Konsole zu gewinnen. Mehr Details zu den Preisen findest du hier.

Also: Sei auch in dieser Saison mit dabei und stelle jede Woche dein bestes Line up zusammen. Viel Spaß!