München - Die 650.000 E-Mails, die im Zuge der Ermittlungen gegen das Washington Football Team ausgewertet werden, werfen weiterhin einen großen Schatten über die NFL.

Jon Gruden, der bereits Anfang der Woche von seinem Amt als Head Coach der Las Vegas Raiders zurückgetreten ist, muss sich weiteren geleakten Mail-Inhalten stellen.

So soll er in einer Nachricht an Ex-Washington-GM Bruce Allen auch den ehemaligen NFL-Quarterback und heutigen Bürgerrechtsaktivisten Colin Kaepernick beleidigt haben. "Die suspendieren Leute wegen des Konsums von Aminosäuren, dann sollten sie auch diesen F*cker cutten", zitiert ihn "Yahoo Sports".

Kaepernick hatte während seiner Zeit als 49ers-Quarterback mit seinem Hymnen-Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus für landesweite Aufregung in den Vereinigten Staaten gesorgt. Gruden, der sich in den Mails an Allen unter anderem mehrfach rassistisch äußerte, hatte mit Kaepernicks Aktivismus wohl ebenfalls ein Problem.

Anonymer Ermittler behauptet: Keine weiteren Fälle wie Gruden

Ob sich nach Gruden auch andere NFL-Verantwortliche für schwierige Mail-Inhalte verantworten müssen, ist noch nicht klar. Die NFL behauptet jedenfalls, keine ähnlichen Fälle entdeckt zu haben.

Eine anonyme Quelle aus dem Kreis der Ermittlungen will laut "Associated Press" wissen, dass die NFL keine Probleme entdeckt hätte, die "auch nur ansatzweise mit Gruden zu vergleichen wären". Kein Spieler oder Verantwortlicher hätte sich rassistisch, homophob oder sexistisch geäußert.

Kritiker zweifeln an den Äußerungen und der Unabhängigkeit der Ermittler von der NFL und fordern weiterhin, dass die 650.000 Mails veröffentlicht werden. Auch Raiders-QB Derek Carr forderte während einer Pressekonferenz, dass alles "geöffnet" werden müsse - es würden womöglich viele Personen anfangen zu schwitzen, wenn dies passiere.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.