Fitzmagic! Patriots verpassen Freilos - Chiefs auf Nummer 2

Die New England Patriots schlagen am 17. NFL-Spieltag die Miami Dolphins und holen sich das Freilos in den Playoffs. Die Kansas City Chiefs bleiben trotz eines Sieges gegen die Los Angeles Chargers in der AFC-Setzliste hinter dem amtierenden Champion und müssen bereits in der Wild Card Round ran.