San Francisco/München – Heute lebt Matt Breida auf der Sonnenseite des Lebens. Der Running Back hat sich den Traum von der NFL erfüllt, zählt zu den Schlüsselspielern in der Offense der San Francisco 49ers und blickt dem ersten Playoff-Spiel seiner Karriere entgegen. Samstag empfangen die Kalifornier die Minnesota Vikings in der Divisional Round (ab 22:35 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Doch der 24-Jährige ist niemand, der im Leben stets vom Glück geküsst war. Im Gegenteil: Hinter diesem 1,80 Meter großen Athleten, der mit 623 Rushing Yards der zweiteffektivste Läufer seiner Mannschaft ist, liegen gleich mehrere Schicksalsschläge, die sein Leben in eine völlig andere Richtung hätten lenken können.

Nach der Geburt zur Adoption freigegeben

Direkt nach seiner Geburt am 28. Februar 1995 wurde er zur Adoption freigegeben. Seine Mutter, die zuvor bereits zwei weitere Kinder in die Welt gesetzt hatte, fühlte sich nicht dazu in der Lage, sich um den kleinen Matthew (so der vollständige Name) zu kümmern. Sie hatte die Hoffnung, dass Adoptiveltern ihm eher einen guten Start ins Leben ermöglichen könnten.

Zunächst schien das auch der Fall zu sein. Terri und Mike Breida, ein in Florida lebendes Ehepaar, adoptierten ihn zwei Tage nach seiner Geburt. Später kam noch ein weiteres Adoptivkind namens Josh dazu. Zwei fürsorgliche Eltern, zwei glückliche Kinder: Es war das totale Familienglück – allerdings nur für begrenzte Zeit

Unfall, Krankheit, Behinderung, Armut

Acht Jahre war Matt Breida alt, als das Schicksal dieser jungen Familie schwer zusetzte. Im Jahre 2003 erkrankte plötzlich der Vater an einer lebensgefährlichen Meningitis, einer schwerwiegenden Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute. Bei einer rechtzeitigen Behandlung sind die Überlebenschancen zwar groß. Allerdings sind etwa ein Drittel aller Erkrankten von Folgeschäden betroffen. Mike Breida ist einer von ihnen. Er trug eine dauerhafte Behinderung davon.

Drei Jahre später der nächste Schicksalsschlag: Die Mutter Terri Breida wurde Opfer eines schweren Autounfalls. Seitdem ist sie an den Rollstuhl gefesselt und kann nicht mehr arbeiten. Das hieß also: Zwei Eltern, die beide unter einer dauerhaften Behinderung litten, mussten zwei kleine Kinder durchbringen. In den USA, wo die soziale Absicherung längst nicht dem deutschen Standard entspricht, eine echte Mammutaufgabe.

Die Familie landete in der Armutsfalle. So sehr, dass ein ordentlich gefüllter Kühlschrank oder eine warme Mahlzeit längst keine Selbstverständlichkeit mehr war. Matt Breida erinnert sich, welche Opfer seine Adoptiveltern erbracht haben: "Es gab Abende, da hat mein Vater nichts gegessen oder nur sehr wenig, um sicherzustellen, dass ich und mein Bruder satt und in der Lage sind, am nächsten Tag aufzuwachen und zur Schule zu gehen."

Gerade in schwierigen Zeiten klammern sich Kinder an Träume. Sie helfen dabei, dem schwierigen Alltag zu entfliehen und zumindest in der Fantasie ein sorgenfreies Leben zu führen. So war es auch bei Matt Breida, der von Kindesbeinen an von der NFL träumte: "Ich und mein Vater haben immer auf der Couch gesessen und uns die NFL-Spiele angesehen. Ich habe mir dann immer gesagt, dass ich dort hin will. Also fing ich mit sechs Jahren an zu spielen und habe den Sport seitdem geliebt."

Der Weg in die NFL war steinig. Nach seiner High-School-Laufbahn wurden ihm zwar mehrere Stipendien angeboten. Allerdings befand sich kein College aus der Power Five Conference, also den fünf stärksten Conferences, unter den Interessenten. Also ging er an die Georgia Southern University, die mit der Football-Mannschaft der Eagles in der schwächeren Sun Belt Conference vertreten ist.

Im Draft nicht berücksichtigt

Trotz guter Leistungen war die Resonanz der NFL-Teams schwach. Zum NFL Combine wurde Breida gar nicht erst eingeladen, im Draft 2017 komplett übersehen. Als ungedrafteter Rookie landete er bei den San Francisco 49ers.

Damals konnte niemand ahnen, was für ein Glücksgriff das für beide Seiten war. Als Backup von Carlos Hyde (heute Houston Texans) sammelte er regelmäßig Spielpraxis und lief für 465 Yards, hatte zudem drei Touchdowns zu verbuchen. 2018 setzte er mit 814 Rushing Yards, 261 Receiving Yards und insgesamt fünf Touchdowns noch einen drauf.

2019 hätte er diese Zahlen vielleicht sogar noch getoppt, hätte er nicht in drei Saisonspielen aussetzen müssen. Seine Stärken kamen dennoch zur Geltung – vor allem seine Schnelligkeit.

35,8 km/h – der schnellste Lauf der NFL

In Woche 5 erreichte er gegen die Cleveland Browns bei seinem Touchdown-Lauf über 83 Yards eine Geschwindigkeit von 22,30 Meilen pro Stunde (35,8 km/h). Es war der höchste Speed, der ein Ballträger seit Beginn der letzten Saison überhaupt erlangte. Insgesamt ist er für zwei der drei höchsten Geschwindigkeiten (35,8 km/h und 35,5 km/h) verantwortlich, die in diesem Zeitraum gemessen wurden.

Matt Breida reached 22.30 MPH on this 83-yard TD run, the fastest speed reached by a ball carrier on any play since the start of last season.@MattBreida is responsible for 2 of the top 3 fastest speeds reached in that span (22.30 MPH & 22.09 MPH).#CLEvsSF | #GoNiners pic.twitter.com/0a5cnOnfs6 — Next Gen Stats (@NextGenStats) October 8, 2019

Seine Effektivität dürfte sich bald auch finanziell auszahlen. Breida befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und kassierte 2019 für NFL-Verhältnisse spärliche 645.000 US-Dollar. Zur kommenden Saison dürfte sich sein Gehalt vervielfachen – ob nun in San Francisco oder woanders.

Er möchte das Geld vor allem dazu nutzen, seinen Adoptiveltern etwas zurückzugegeben. "Als ich aufwuchs, war es immer mein Wunsch, irgendwann dazu in der Lage zu sein, mich um sie zu kümmern", erzählt er. "Es hätte mich wirklich schlechter treffen können. Ich hätte in einem Heim landen können. Wer weiß, was dann aus mir geworden wäre? Deshalb möchte ich so viel wie möglich zurückgeben und sie stolz machen."

Alleine dies dürfte ihn zusätzlich motivieren, in den Playoffs richtig aufzudrehen.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events.