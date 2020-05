US-Sport

NFL: Die Wettquoten für den "Coach of the Year" 2020

Der "Coach of the Year"-Award der "Associated Press" (AP) hat eine lange Tradition. In der vergangenen Saison ging der Award an Ravens-Coach Jon Harbaugh. Der US-Wettanbieter "BetOnline.ag" hat nun die Quoten für nächste Saison herausgegeben. ran.de zeigt die Quoten für alle 32 Head Coaches.