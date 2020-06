München / Philadelphia - Es sind die schönsten Geschichten, wenn ein Außenseiter sich entgegen aller Widerstände nach oben kämpft und zum strahlenden Helden wird.

Geschichten dieser Art wurden schon oft erzählt: vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Mauerblümchen zur Schönheitskönigin, vom Underdog zum Box-Weltmeister.

Matt Leo kann nun eine neue Geschichte dieser Art erzählen. Und zwar die des Klempners, der zum NFL-Profi wird.

"Worte können nicht beschreiben, was ich empfinde", sagte der Defensive End, als er über das NFL International Player Pathway Program den Philadelphia Eagles zugeteilt wurde.

Um seine Empfindungen zu verstehen, muss man seine Geschichte kennen.

Leo wuchs im australischen Adelaide auf. Sport nahm in seiner Schulzeit eine große Rolle ein. An der Highschool spielte er Australian Football, übte also die populärste Sportart seines Landes aus. Allerdings war es nicht vorstellbar, dass er damit eines Tages seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.

Sein Vater überredete ihn dazu, sich einen "anständigen Beruf" zu suchen. Weil Handwerker in Australien aufgrund der boomenden Bauindustrie vielfach gesucht werden, begann er eine Ausbildung als Klempner.

Allzu viel Freude hatte er dabei allerdings nicht.

Um 3:30 Uhr aufgestanden, um Sport zu treiben

Sport blieb seine Leidenschaft. Jeden Morgen klingelte um 3:30 Uhr sein Wecker, damit er vor Schichtbeginn ins Fitness-Studio gehen konnte.

Auf American Football wurde er durch die Fernsehserie "Friday Night Lights" aufmerksam. Sein Interesse stieg, als er im Februar 2013 während des Mittagessens den Super Bowl zwischen den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers verfolgte.

Das Schlüsselerlebnis, welches sein Leben in eine völlig neue Bahn lenkte, ergab sich im Sommer 2014: Mit einigen Kollegen arbeitete er an einer Brücke, die ein Kongresszentrum mit einem Sportstadion verbindet. Weil er mit seinen 2,03 Metern ungewöhnlich groß ist, stieß er sich dabei mit voller Wucht den Kopf.

Also sagte er zu seinem Kollegen: "Ich will das nicht mehr machen. Ich will Sport machen."

Stärker als der junge Jadeveon Clowney

Zu dieser Zeit war der NFL Draft 2014 gerade vorüber. Jadeveon Clowney war der Nummer-eins-Pick und wurde von den Houston Texans ausgewählt.

Leo träumte davon, selber ein professioneller Athlet zu sein. Er hatte nicht die Gelegenheit, sein Football-Potential zu testen. Dafür aber gaben ihm die Ergebnisse aus der NFL Combine die Chance, seine Athletik mit der von Clowney zu vergleichen.

Beim Bankdrücken stemmte Leo die 225 Pfund 23 Mal. Clowney hatte "nur" 21 Wiederholungen geschafft. Die 40 Yards lief Leo in 4,7 Sekunden. Auch damit hätte er noch zu den schnellsten Defensive Ends bei der Combine gezählt.

Sein guter Freund und damaliger Arbeitskollege Matt Hoare erzählt gegenüber "ESPN": "Das waren ziemlich beeindruckende Zahlen im Vergleich zu den Ergebnissen der Combine. Also wussten wir, dass er Talent hat."

Leo setzte voll auf die Karte Profisport und brach seine Klempner-Ausbildung sechs Monate vor dem Abschluss ab.

Per Trainingsvideo an ein US-College gelangt

Im Jahre 2015 schickte er ein Trainingsvideo an den Head Coach des Arizona Western Community College. Tom Minnick, so dessen Name, erinnert sich: "Auch wenn er auf dem Video nur Krafttraining, ein paar Läufe und ein bisschen Beinarbeit gemacht hat, konnte man sein Potential erkennen. Und er war ein 2,03 Meter großer und 111 Kilogramm schwerer Junge. Er hatte etwas, was man nicht lernen kann."

Also antwortete er Leo kurz und bündig mit nur einem Satz: "Das Training beginnt nächste Woche."

Leo packte seine Sachen, buchte einen Flug und machte sich auf in das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten."

Sein erstes Gefühl, als er mitten in der Nacht auf dem Flughafen von Yuma (Arizona) landete? "Ich hatte Heimweh", erzählt er auf "eagles.com". "Aber mein Ziel und mein Traum ließen mich nicht daran zweifeln, warum ich dort war."

Anfängerprobleme mit Regeln und Technik

Mit seinen damals 23 Jahren war er für einen Football-Einsteiger relativ alt, hatte zunächst auch seine Schwierigkeiten mit den Regeln und der Technik, entwickelte sich dann aber schnell.

Im Jahre 2015 spielte er für die Special Teams, 2016 war er auf seiner Position als Defensive End bereits Starter. Daraufhin bekam er ein Stipendium von Iowa State aus der starken Big 12 angeboten.

In den College-Spielzeiten 2018 und 2019 hatte er insgesamt 33 Tackles, 11,5 Tackles for Loss und 3 Sacks vorzuweisen. Diese Zahlen waren offenbar nicht beeindruckend genug, um beim NFL Draft ausgewählt zu werden.

Aber sie waren stark genug, um im International Player Pathway Program 2020 unterzukommen - genauso wie zum Beispiel der Deutsche David Bada, der nun bei den Washington Redskins gelandet ist.

Lob von Head Coach Doug Pederson

Leo hat nun die Gelegenheit, sich über das Trainingslager für den endgültigen Kader der Philadelphia Eagles zu qualifizieren. Gelingt ihm das nicht, hat er zumindest einen Platz im Practice Squad sicher und kann die komplette Saison bei den Eagles mittrainieren.

Eagles-Head-Coach Doug Pederson äußert sich positiv über den Australier: "Er hat eine wirklich gute Größe, Länge und Athletik. Er will diese Chance ergreifen und arbeitet während der virtuellen Offseason sehr hart an sich."

Über sein Erfolgsgeheimnis sagt Leo: "Ich bin einfach nur ein Typ, der einen Traum hatte und diesen konsequent verfolgt. Ich habe ein 'nein' oder ein 'nicht gut genug' einfach nicht akzeptiert."

Der Lohn dafür könnte in drei Monaten sein Debüt in der NFL sein.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.