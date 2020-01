Canton/München - Die Cleveland Browns sind aktuell das einzige Team, das nach einem Head Coach sucht. Als heißer Kandidat gilt Josh McDaniels, der als Offensive Coordinator entscheidenden Anteil an der Erfolgsära der New England Patriots hat.

Der 43-Jährige, der sich vor zwei Jahren nach einer Zusage bei den Indianapolis Colts völlig überraschend doch noch für einen Verbleib in Foxborough entschieden hatte, war der Zeitung "The Repository" aus Canton zufolge schon 2019 "sehr interessiert" an dem Job als Head Coach bei den Browns.

McDaniels stammt aus der Nähe von Cleveland

McDaniels stammt aus Baberton, das zwischen den nur 82 Kilometer voneinander entfernten Städten Cleveland und Canton liegt. Ihm werde eine Neuausrichtung zugetraut, wie sie die Browns nach den Entlassungen von Head Coach Freddie Kitchens und General Manager John Dorsey planen. Demnach hofft der Patriots-OC auf eine Einigung, würde ansonsten bei den Patriots bleiben.

NFL-Reporter Gil Brandt spekulierte bereits vor einiger Zeit, McDaniels könne in Cleveland eine ähnlich mächtige Rolle einnehmen wie sie Bill Belichick bei den Patriots als Head Coach und General Manager in Personalunion innehat. Erst kürzlich berichtete zudem NFL-Insider Ian Rapoport, McDaniels habe schon als Kind davon geträumt, in Cleveland zu trainieren.

Don't be surprised if Browns target Josh McDaniels and hand him Belichick-like role with complete control of the groceries and menu. — Gil Brandt (@Gil_Brandt) December 31, 2019

Belichick soll McDaniels-Interviews ablehnen

Derweil soll es Belichick einem "CBS"-Artikel zufolge ablehnen, dass sich sein OC bei anderen Klubs als Head-Coach-Kandidat präsentieren darf. Während sich Special Teams Coordinator Joe Judge bei den New York Giants vorstellen durfte und den Job als Head Coach bekam, wollte "The Hoodie" demnach McDaniels' Interview bei den Carolina Panthers verhindern.

Nun könnte er seinen wohl besten Mann im Coaching Staff also an die Browns verlieren. Und Tom Brady vielleicht gleich mit? McDaniels gilt als wichtige Bezugsperson des "GOAT". Auch ranNFL-Experte Patrick Esume brachte beim ranGrillen einen Wechsel des sechsmaligen Free Agents an das Südufer des Lake Erie ins Gespräch.

Aber zunächst müssen die Browns eben die wichtigsten Posten neu besetzen. Ein neuer Head Coach und ein neuer General Manager müssen her.

