München/Kansas City - Patrick Mahomes nutzt seinen Mega-Vertrag für einen guten Zweck. Der Quarterback der Kansas City Chiefs hat mittels seiner Stiftung "15 and the Mahomes" eine mehrjährige Partnerschaft mit dem HBCU Legacy Bowl geschlossen.

Das All-Star-Game für College-Spieler von historisch Afro-Amerikanischen Universitäten findet im kommenden Jahr zum ersten Mal an der Tulane University in New Orleans statt und soll in der Februar-Woche nach dem Super Bowl ausgetragen werden. Als weiterer Partner wird die NFL den Legacy Bowl übertragen.

Mahomes verkündete die Zusammenarbeit via Twitter und schrieb von einer "stolzen Partnerschaft". Wie genau diese aussieht, ließ der aber 25-Jährige offen.

Der Quarterback gründete seine Stiftung im Jahr 2019. Sie setzt sich vor allem für ein verbessertes Leben für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen ein.

