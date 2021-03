New Orleans/München - Der Super Bowl 2013 - mit den Baltimore Ravens als Sieger - wurde hier ausgetragen, für gewöhnlich spielen die New Orleans Saints ihre Heimspiele im Mercedes-Benz Superdome. Und 2025 ist es wieder soweit: der nächste Super Bowl kommt nach New Orleans. Doch die Arena wird dann wohl anders heißen.

Wie "The Athletic" und das "Sports Business Journal" berichten, sollen die Namensrechte an einen neuen Sponsor verkauft werden. Demnach würde das Stadion der Saints dann "Caesars Superdome" heißen.

Der Casino-Riese soll laut des Berichts einen 20-Jahresvertrag unterschreiben und dafür rund elf Millionen Dollar pro Jahr zahlen. Der Mercedes-Benz-Konzern, der auch die Namensrechte am NFL-Stadion der Atlanta Falcons (Mercedes-Benz Stadium) hält, soll eine Verlängerung der Namensrechts-Partnerschaft in New Orleans ohnehin ausgeschlagen haben.

Der Vertrag mit dem Superdome gilt noch bis Juni dieses Jahres, dann könnte der Name von Caesars auf die Arena geschrieben werden.

