München/Miami – Er ist das vielleicht größte Quarterback-Talent der NFL, ganz sicher aber der große Hoffnungsträger der Miami Dolphins. Tua Tagovailoa, der diesjährige Nummer-5-Pick, soll aus der zuletzt chronisch erfolglosen Franchise wieder ein Erfolgsteam machen.

Der Hype ist groß: In den ersten Wochen nach dem Draft war sein Trikot das meistverkaufte der NFL. Tagovailoa galt lange sogar als sicherer Nummer-1-Pick, bis er sich im November 2019 eine schwere Hüftverletzung zuzog und sein Gesundheitszustand Fragen offen ließ.

Die Dolphins ließen sich davon nicht beirren und setzen all ihre Hoffnung in den Hawaiianer. Die Frage ist nur: Wann wirft der 22-Jährige seine ersten Pässe in der NFL?

Am Sonntag, wenn die Miami Dolphins das Heimspiel gegen die Seattle Seahawks bestreiten (ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de), dürfte es wohl noch nicht dazu kommen. Der junge Spielmacher musste unter der Woche krankheitsbedingt das Training aussetzen.

Fitzpatrick lobt Tagovailoa

Ryan Fitzpatrick ist praktisch sein Platzhalter. Der 37-jährige Routinier spielt seinen Part bislang ordentlich, warf in drei Spielen für 679 Yards und brachte 71,13 Prozent seiner Pässe an den Mann. In Week 3 führte er die Dolphins zum ersten Saisonsieg.

Dennoch weiß Fitzpatrick, dass er nicht nur als Quarterback, sondern aufgrund seiner langjährigen Erfahrung (acht Teams in 16 Spielzeiten) vor allem auch als Mentor gefragt ist.

"Tua hat eine große Zukunft", lautet seine Überzeugung. "Es macht wirklich Spaß, ihn kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten. Er stellt viele tolle Fragen und ist voll dabei. Er genießt es, hier zu sein."

Nicht jeder Quarterback hat Freude daran, sein Wissen an junge Spieler weiterzugeben. Fitzpatrick befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei den Dolphins, soll seinen Nachfolger stark und sich selbst somit entbehrlich machen.

Fitzpatrick betrachtet dies dennoch positiv: "Mir macht es Spaß, der Typ zu sein, der ihn unterstützen kann. Ich genieße das. Dadurch fühlt es sich so an, als hätte ich Anteil an seiner Entwicklung und den Erfolg, den er haben wird."

Damit nicht genug. Er gibt sogar offen zu, dass der Rookie der bessere Quarterback ist. "Es gibt eine Million verschiedener Würfe, die er machen kann, die ich nicht kann. Er wird ein großartiger Spieler sein", lautet die Überzeugung von Fitzpatrick.

Tagovailoa muss das Spielsystem noch kennenlernen

Der Gelobte selbst weiß allerdings, dass er noch mitten in einem Lernprozess steckt. "Ich bin immer noch dabei, die Offense von Chans (Gailey, Offensive Coordinator, Anm.d.Red.) zu verstehen", sagte er kurz vor dem Saisonstart.

Daran hat sich bislang offenbar nicht viel geändert. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Tagovailoa bald debütieren wird. In der Zwischenzeit konzentriert er sich eben darauf, von den Besten zu lernen.

Dan Marino als Ratgeber

Damit ist nicht nur Fitzpatrick, sondern vor allem Dan Marino gemeint. Der legendäre Quarterback ist als Ratgeber bei den Dolphins integriert und nahm sich für den jungen Hoffnungsträger gleich bei dessen Ankunft Zeit.

"Als ich am ersten Tag in das Team-Gebäude kam, war Dan gleich da, und ich konnte mit ihm sprechen", erzählt Tagovailoa. "Er ist ein wirklich bodenständiger Typ, jemand, mit dem man sich ganz locker unterhalten kann. Wenn man bedenkt, wie viel über ihn in der Stadt noch immer gesprochen wird, ist er total bescheiden."

Dan Marino war von 1983 bis 1999 der Quarterback der Miami Dolphins und gilt als einer der besten Spielmacher in der Geschichte der NFL.

In den 21 Spielzeiten nach dessen Rücktritt setzte die Franchise aus Florida zwar viele Quarterbacks ein, von Jay Fiedler bis hin zu Ryan Tannehill, fand aber nie eine Dauerlösung und gewann in dieser Zeitspanne lediglich ein einziges Playoffs-Spiel – und das ist bereits 20 Jahre her.

Mit Tagovailoa soll diese Durststrecke ein Ende finden. Wann auch immer das sein mag.

Oliver Jensen

