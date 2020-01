München - Fast eine ganze Nation klebte sich nach den ersten NFL-Wochen einen Schnurrbart ins Gesicht, setzte sich ein Stirnband auf den Kopf und zog sich farbenfrohe Outfits an, um wie der neue Shooting-Star der Liga auszusehen.

Gardner Minshew II sorgte nicht nur bei den Jacksonville Jaguars für Aufsehen, sondern auch in der gesamten USA. Der Rookie-Quarterback übernahm in Woche eins für den verletzten Nick Foles und lieferte direkt ab. Am Ende der Saison standen 21 Touchdowns bei nur sechs Interceptions und sieben verlorenen Fumbles.

Trotz der soliden Saisonleistung Minshews schafften es die Jaguars allerdings nicht in die Playoffs, womit für den 23-Jährigen nun die Offseason und damit der Urlaub ansteht. Auf Instagram zeigte der polarisierende NFL-Neuling nun, wie der Urlaub aussehen wird - echt amerikanisch. Mit einem riesigen Wohnmobil wird Minshew quer durch die USA reisen.

"Nach einem langen Rookie-Jahr habe ich beschlossen, einen Schritt zurück zu machen und meine Körpermitte zu finden, auf die einzige Art und Weise, die ich kenne: In mein Wohnmobil hüpfen und dieses großartige Land bereisen", sagt der mittlerweile vollbärtige Minshew vor einem riesigen Auto in seinem Video. Dann ruft der Publikumsliebling die Fans auf, ihm zu helfen. "Wenn ihr irgendwo zwischen Jacksonville und L.A. seid, gebt mir Bescheid, welche Orte zu besuchen sind, wo es etwas kostenlos gibt, wo ich essen und welche Menschen ich treffen soll. Hoffentlich sehe ich euch da draußen auf der Straße!"

Auf jeden Fall hat Minshew die Quarterback-Diskussion in Jacksonville mit seiner Leistung angeheizt. Bevor es in die Vorbereitung auf die neue Saison geht, geht die Minshew Mania also auf große Amerika-Tour - eventuell auch, um andere Teams auf sich aufmerksam zu machen?

