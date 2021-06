München/Green Bay - Die Green Bay Packers müssen in den ersten beiden Saisonspielen auf Jace Sternberger verzichten. Der Tight End wurde von der NFL für den Missbrauch von illegalen Substanzen gesperrt.

Der 24-Jährige darf dennoch an allen Offseason-Aktivitäten der Packers teilnehmen und ist auch für die drei Preseason-Duelle spielberechtigt.

Bei den New Orleans Saints in Week 1 sowie gegen die Detroit Lions in Week 2 muss Sternberger aber zuschauen.

Im vergangen Jahr kam der Tight End auf zwölf Einsätze, in denen er zwölf Bälle für 114 Yards und einen Touchdown fing.

