München/Cleveland - Vom 29. April bis zum 1. Mai 2021 steigt der 86. NFL-Draft. Nach der virtuellen Veranstaltung im vergangenem Jahr wird in dieser Saison wieder vieles wie früher.

Wie die NFL in einem Statement bekannt gab, steigt die Talente-Ziehung in mehreren Locations in der Innenstadt von Cleveland, darunter das FirstEnergy Stadium der Cleveland Browns, die Rock & Roll Hall of Fame und das Great Lakes Science Center.

Eine ausgewählte Anzahl von Spielern wird dabei die Bühne betreten - nachdem ihr Pick zuvor von Commissioner Roger Goodell verkündet wurde - und auch Fans, Journalisten und Vertreter der TV-Sender "NFL Network", "ESPN" und "ABC" sind vor Ort. Andere Spieler werden wiederum von Zuhause aus zugeschaltet - so wie 2020.

Die Vertreter der Teams, die die einzelnen Spieler auswählen, dürfen sich in einem Raum ihrer Wahl versammeln - auf dem Gelände der Franchise oder anderswo. Die Einhaltung der Corona-Protokolle und das Tragen von Masken sind dabei selbstverständlich einzuhalten.

NFL Draft Experience geöffnet

Vor Ort sollen neben Fans, die von den Teams ausgesucht werden, auch geladene Gäste an der Veranstaltung teilnehmen können. Diese müssen dabei aber vollständig geimpft sein.

Bei der Liga freut man sich "nach der Durchführung eines sicheren und erfolgreichen Super Bowl LV , den Fans in Zusammenarbeit mit den Browns und der Stadt Cleveland die Aufregung der Draft-Traditionen zu vermitteln."

Und auch für die Fans vor Ort, die nicht zu den Veranstaltungen zugelassen sind, ist gesorgt. Die NFL Draft Experience, der interaktive Themenpark der NFL, wird an allen drei Tagen rund um das FirstEnergy Stadium für die Bevölkerung kostenlos zur Verfügung stehen. Allerdings müssen die Anhänger vorher eine Reservierung tätigen.

