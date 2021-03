München - Der neue TV-Deal ist abgeschlossen und beschert der NFL trotz Pandemie Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe pro Saison. Eines der Zugeständnisse an die Vertragspartner in den USA war offenbar mehr Flexibilität bei der Spielplangestaltung.

Einem "NBC"-Bericht zufolge könnten demnach ab Week 12 recht spontan Partien von Sonntag auf Montag verlegt werden - und umgekehrt. Offenbar mit dem Ziel, das Monday Night Game so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Montagabend soll immer ein Topspiel stattfinden

Sollte sich also herausstellen, dass eine ursprünglich als Abschluss eines Spieltags festgelegte Begegnung mit Blick auf die Playoffs keine Spannung mehr bietet, wird diese ganz einfach auf einen Sonntag vorgezogen und ein wirkliches Topduell wandert auf den prestigeträchtigen Montagabend.

Bis zu zwölf Tage vorher hat die NFL demnach Zeit, den Spielplan entsprechend anzupassen. Ob "ESPN" und "ABC", die die Monday Night Games übertragen, ein Mitspracherecht haben, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Zusätzliche Kosten für Klubs und Fans

"NBC" verweist allerdings auf zusätzliche Kosten, die mit einer kurzfristigen Spielverlegung einhergehen würden. So müssten die Klubs der anreisenden Gäste ihren Flug umbuchen. Gleiches könnte für Fans gelten, die spontan einen Tag Urlaub nehmen müssen.

Idealerweise beweisen die Gestalter des Spielplans einfach ein gutes Näschen und setzen schon im ersten Versuch die wirklich wichtigen Spiele am Montagabend an. Dann muss während der Saison nicht mehr an den Spieltagen herumgedoktert werden.

