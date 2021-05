München – Sportliche Freuden gab es bei den Detroit Lions in den vergangenen 20 Jahren selten. Dreimal schaffte es die Franchise immerhin in die Playoffs, dreimal war jedoch bereits in der Wild-Card-Round Schluss. Ein Sieg in der Postseason gelang zuletzt vor fast 30 Jahren.

Ob das mit dem neuen Quarterback Jared Goff, Rookie-Receiver Amon-Ra St. Brown und dem neuen Coach Dan Campbell anders wird, bleibt abzuwarten. Schließlich befindet sich das Team im Umbruch.

Fest steht aber: Mit Campbell kehrt jede Menge Unterhaltung in Detroit ein. Denn der 45-Jährige lieferte bereits eine lustige Einstand-Pressekonferenz ab. Da verlangte er von seinen Spielern, dass sie "Kniescheiben abbeißen" sollen.

Mit dem Löwen spazieren gehen

Nun legte er im Podcast "Pardon My Take" mit einer weiteren ungewöhnlichen Idee nach: eine tierische Motivationshilfe.

Denn da scherzte er darüber, einen echten Löwen am Trainingsgelände zu halten. "Ich glaube nicht, dass das geht, aber ich würde es lieben, einen zahmen Löwen zu haben", sagte Campbell: "Einen zahmen Löwen an einer riesigen Kette. Wir spazieren im Gebäude herum, wir gehen zum Training, wir sind beim 7-gegen-7, wir sind hinter dem Kicker, wenn er kickt", so Campbell.

Der Löwe könnte einer Positionsgruppe beim Training dann unmissverständlich erklären, dass sie Mist gespielt habt, indem er "genau dort kackt, wo ihr Bereich auf dem Platz ist", so Campbell weiter.

Mit Lions-Besitzerin Sheila Ford Hamp habe er darüber bereits gesprochen, erklärte er, "aber ich weiß nicht, ob PETA das erlaubt, das wird schwierig." Eher unmöglich als schwierig, um genau zu sein.

Ein Arm für den Super Bowl

Sein "Versprechen": "Er würde gut gefüttert, er würde gestreichelt, er würde manikürt werden. Vielleicht würde ich am Ende vielleicht sogar einen Arm verlieren", sagte er.

Und schob hinterher, dass er das sogar in Kauf nehmen würde, wenn die Lions im Gegenzug den Super Bowl gewinnen.

