Baltimore - Die Kansas City Chiefs haben den Baltimore Ravens im Monday Night Game von Week 3 die Grenzen aufgezeigt und ihren Status als beste Mannschaft der AFC (respektive der NFL) eindrucksvoll untermauert.

Der MVP 2018 stellte den MVP 2019 dabei deutlich in den Schatten: Patrick Mahomes zeigte beim 34:20 eine Meisterleistung, brachte 31 seiner 42 Pässe für 385 Yards und vier Touchdowns an und lief selbst einmal in die Endzone. Der Chiefs-Quarterback erreichte ein Passer Rating von 133,5.

Ravens kommen nicht ins Rollen

Zum Vergleich: Lamar Jackson komplettierte nur 15 von 28 Passversuchen für 97 Yards und einen Touchdown (Rating: 73,1).

Auch das sonst so starke Laufspiel der Ravens stockte: Zwar erlief Jackson 83 Yards, das Running-Back-Dreigestirn Edwards/Ingram/Dobbins steuerte aber nur 75 weitere Yards bei - Saisontiefstwert. Für einen der beiden Touchdowns sorgte dann auch Kick-Returner Devin Duvernay, der den Ball 93 Yards in die Endzone trug.

Chiefs jetzt gegen Patriots

Die Chiefs (3-0) empfangen in Wweek 4 die New England Patriots (2-1) und wollen ihre Führung in der AFC West ausbauen.

Die Ravens (2-1) müssen beim Wwashington Football Team (1-2) bestehen.

