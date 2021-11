München - Diese Szene wirkt nach.

Am vergangenen NFL-Spieltag sorgte eine Aktion zwischen Patriots-Quarterback Mac Jones und Panthers-Defensive-End Brian Burns für Aufsehen. Nach einem Sack hatte Jones den Ball verloren und seinem Gegenspieler im Liegen den Knöchel verdreht.

Während der Spielmacher bereits erklärte, er habe Burns lediglich tackeln wollen, weil er dachte, der Ball sei in dessen Händen, sehen diverse Gegenspieler und Experten das anders und unterstellen dem Rookie Absicht.

Jones trifft auf leicht angeschlagenen Garrett

Im ersten Spiel nach der Aktion treffen die Patriots am Sonntag auf die Cleveland Browns (ab 22:25 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX und im Stream auf ran.de). Dann wird es Jones mit Myles Garrett zu tun bekommen und dieser weiß, worauf er sich einstellen muss.

"Natürlich habe ich die Szene gesehen", erklärte er in einer Pressemitteilung des Teams. "Ich werde meine Kommentare dazu zurückhalten. Hoffentlich passiert mir das nicht. Ich weiß es aber nicht. Wird er sich in einen Knöchelgrabscher verwandeln? Wir werden sehen."

Für beide Teams wird die Begegnung enorm wichtig, weil sie mit einer Bilanz von 5:4 um die Teilnahme an den Playoffs kämpfen. Mit Garrett wartet dabei auf Jones der Liga-Spitzenreiter in Sachen Sacks – allerdings bringt er auch eine Verletzung mit nach Foxborough.

"Ich bin ein bisschen angeschlagen. Mir geht es aber gut. Ich habe mir im vergangenen Spiel nur irgendwie den Fuß verrenkt, ich glaube am Ende des dritten Viertels", so der Defensive End, der deshalb am Mittwoch und Donnerstag nicht trainieren konnte.

Garrett: Brian Burns mit Teilschuld

"Es war wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich hätte wahrscheinlich die zurückliegenden beiden Tage trainieren können, aber es hat keinen Sinn ergeben, gegen die Schmerzen anzukämpfen", sagte er.

Für das Duell mit Mac Jones sieht sich der 25-Jährige in jedem Fall gewappnet. Zumal er – im Gegensatz zu vielen anderen - nicht nur den Signal Caller der Patriots in der Verantwortung sieht. "Wenn ich jemanden getackelt oder gesackt habe und ich lasse mich dann noch von ihm packen, dann ist das meine Schuld", erläuterte der Browns-Star. "Ich will damit aber nicht sagen, dass es an Brian lag. Er hat das nicht erwartet."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.