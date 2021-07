München - Mit ordentlich Cap Space ausgerüstet gingen die New England Patriots durchaus aggressiv in der Free Agency vor, besonders in der Offensive ließen es Bill Belichick und Co. auf dem Transfermarkt krachen.

Neben den beiden Tight Ends Hunter Henry und Jonnu Smith waren die Patriots auch auf dem Receiver-Markt aktiv. In Nelson Agholor und Kendrick Bourne wurden gleich zwei routinierte Passempfänger für ordentlich Geld nach Foxborough gelockt, während sich Jakobi Meyers in der vergangenen Saison ebenfalls zum Starter entwickelte.

Roster-Spot für Harry nicht gesichert

Wie nun "ESPN" berichtet, ist auch deshalb der Roster-Spot für N'Keal Harry in der kommenden Saison im 53-Mann-Kader alles andere als gesichert. Der 23-Jährige wurde 2019 in der ersten Runde des Draft von den Patriots ausgewählt und galt lange Zeit als langfristiger Hoffnungsträger auf der Receiver-Position.

Auch aufgrund von Verletzungen konnte Harry sein Potenzial jedoch nie abrufen und blieb seinen Wert als Erstrundenpick bislang schuldig. In 21 Partien kam er bei 45 Receptions auf bislang 414 Receiving Yards sowie vier gefangene Touchdowns.

Dem Bericht zufolge könnte der Receiver letztlich von seiner für das Team günstigen Vertragssituation profitieren, so müssten ihn die Patriots auch bei einer Entlassung weiter bezahlen. Ob er es jedoch ins finale Roster schafft oder womöglich auf dem Practice Squad verweilt, wird sich erst nach dem Training Camp entscheiden.

In Anbetracht der Wide Receiver, die im Draft 2019 nach Harry ausgewählt wurden und mittlerweile zu Stars in der NFL gereift sind, sorgt der damalige Pick bei vielen Fans weiterhin für Kopfschmerzen. Spieler wie zum Beispiel D.K. Metcalf, A.J. Brown oder Terry McLaurin wurden allesamt nach dem heutigen Patriots-Receiver ausgewählt.

