München - Am Sonntag werden sich wohl alle Augen der Fans der San Francisco 49ers auf eine Person richten: Trey Lance.

Der Rookie-Quarterback wird im Duell mit Division-Rivale Arizona Cardinals (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) erstmals als Starter und alleiniger Quarterback auflaufen, denn Kontrahent Jimmy Garoppolo wird aufgrund von Wadenproblemen nicht rechtzeitig fit.

So ruhen die Hoffnungen der 49ers auf den Schultern des 21 Jahre alten Nummer-Drei-Picks, der sich bislang die Rolle des Passgebers mit "JimmyG" teilen musste. Nach Garoppolos vorzeitigem Aus am 4. Spieltag gegen die Seattle Seahawks schlüpfte Lance bereits ab der zweiten Hälfte in die Rolle des Alleinverantwortlichen auf der Spielmacher-Position.

Seine Bilanz war dabei noch ausbaufähig.

Denn nach ausgeglichenem Start in Halbzeit zwei fielen die 49ers schnell auf 7:21 zurück - auch weil Lance seine Offense nicht so richtig in Schwung brachte.

Am College musste Lance nie einem Rückstand hinterherlaufen und beendete sein Jahr an der North Dakota State mit einer makellosen 17:0-Bilanz.

Lance warf nur 318 Pässe am College

Insgesamt warf er am College gerade einmal 318 Pässe, ein Umstand der sich in der NFL zwangsweise ändern muss. Beim Stand von 14:28 aus Sicht der 49ers und viereinhalb Minuten auf der Uhr ist eigentlich ein Two-Minute-Drill gefragt.

Lance navigierte seine Offense in etwas über drei Minuten zum Punktgewinn. Dennoch eine beeindruckende Leistung des Rookies, angesichts der Tatsache, dass er am College sich nie in einer solchen Drucksituation befand.

"Er sitzt in einem Boot mit vielen Rookies, die man ansieht und weiß, dass das noch kein fertiger Spieler ist", erklärte 49ers Offensive Coordinator Mike McDaniel in einer Medienrunde. "Man weiß, dass es ein paar Rückschläge auf dem Weg geben wird. Das akzeptiert man. Aber man gibt einfach nur sein Bestes und versucht, sich zu verbessern", sagte McDaniel über die Anforderungen an Lance.

Dieser sei "hungrig genug" dafür, lobte der Offensive Coordinator.

Auch 49ers-Chefcoach Kyle Shanahan war in den vergangenen Tagen voll des Lobes über seinen unerfahrenen Quarterback: "Er begegnet auf dem Feld Dingen, die er zuvor noch nie gesehen hat. Aber manche Dinge, für die er noch nicht bereit ist, kann er mit seinen athletischen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz im Wettkampf und seiner Klasse als Football-Spieler kompensieren."

49ers arbeiten an Matchplan für Lance

In den letzten Tagen wurde im Training der 49ers vor allem an einem Matchplan gearbeitet, der Lances Fähigkeiten entgegenkommt, um ihn nicht noch einmal ins kalte Wasser springen lassen zu müssen.

Denn die Herausforderung für sein mögliches Starter-Debüt könnte für den Moment kaum größer Sein. Als einziges NFL-Team sind die Cardinals noch ungeschlagen und bestechen vor allem mit einer furiosen Offense, die bislang noch von keinem Team gestoppt werden konnte.

Umso mehr steht Lance unter Druck, offensiv abliefern zu müssen, will er die Last nicht allein auf der verletzungsgeplagten 49ers-Defense ruhen lassen.

Doch allen Beteiligten ist klar, dass der 21-Jährige noch etwas Zeit benötigt, um voll in der NFL anzukommen. Wie lange dies dauern kann, zeigt sein Gegenüber Kyler Murray, der erst jetzt, in seinem dritten Jahr, auf dem besten Weg ist, den endgültigen Durchbruch zu einem kompletten Quarterback zu schaffen.

Lance kann am Sonntag den ersten Schritt dorthin machen, weiß dabei aber prominente Unterstützung in Reihen der 49ers an seiner Seite.

Der Nummer-Drei-Pick ist bereit, aus dem Schatten zu treten.

Markus Bosch

