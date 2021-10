NFL

Top 10 der Receiver: Cooper Kupp auf Yards-Jagd

Nach sieben Spielen steht Cooper Kupp bei 56 Catches für 809 Yards. Hinzu kommen überragende neun Receiving Touchdowns. Rechnet man diese Werte auf 17 Partien hoch, hätte Kupp am Ende die meisten Receiving Yards in einer Saison in der Geschichte der NFL zu verbuchen - und würde damit große Namen hinter sich lassen.